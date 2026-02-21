三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

▲關山警推三語宣導與加值服務。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「115年加強重要節日安全維護工作」自2月9日22時起至2月23日24時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，並規劃兩大加值服務，全面守護民眾生命財產安全。

台東縣警察局關山分局表示，為使轄區鄉親充分了解並善加運用各項服務措施，特別錄製國語、閩南語及布農族語三種語言版本宣導音檔，透過貼近地方生活的傳播方式，將重要資訊傳遞至市區與偏鄉各角落。

分局指出，年節期間除強化巡邏密度、落實交通疏導及防制犯罪外，亦提供「舉家外出住居安全維護」及「護鈔服務」兩項加值措施，協助民眾安心返鄉、平安過節。為避免民眾因不熟悉申請流程而錯失保障，各分駐（派出）所運用村（里）及部落廣播播音系統加強播放宣導內容，讓長者及偏鄉居民即時掌握相關資訊。

其中，利稻派出所所長胡松俊仁更親自以流利布農族語錄製宣導內容，向部落族人說明服務項目與申請方式，語氣親切自然、貼近生活，獲得族人高度肯定。居民表示，以熟悉語言聆聽警方宣導，倍感尊重，也更願意主動配合，共同守護部落安全。

此外，分局亦協調各鄉鎮清潔隊，運用資源回收車行經大街小巷時的播音系統播放宣導內容，使安全訊息隨著日常生活節奏流動。無論市區街道或山區聚落，都能聽見警方提醒，真正落實「宣導零距離、服務零死角」。

池上聯合所所長蔡欣妤表示，重要節日期間人車往來頻繁，民眾活動增加，更需警民攜手合作。警方持續強化各項勤務作為，同時呼籲鄉親善用加值服務，如有大額現金存（提）款需求，可事先向派出所申請護鈔服務；長時間外出旅遊，也可申請住居安全維護，由警方加強巡簽，防範宵小覬覦。

關山警察分局強調，維護治安與交通安全為警方責無旁貸之使命，民眾支持與配合同樣關鍵。透過多語宣導與創新播送方式，期盼讓每一位鄉親在溫馨團圓的節慶氛圍中，安心迎接平安幸福的年節。