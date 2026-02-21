　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

▲關山警推三語宣導與加值服務。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山警推三語宣導與加值服務。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「115年加強重要節日安全維護工作」自2月9日22時起至2月23日24時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，並規劃兩大加值服務，全面守護民眾生命財產安全。

台東縣警察局關山分局表示，為使轄區鄉親充分了解並善加運用各項服務措施，特別錄製國語、閩南語及布農族語三種語言版本宣導音檔，透過貼近地方生活的傳播方式，將重要資訊傳遞至市區與偏鄉各角落。

分局指出，年節期間除強化巡邏密度、落實交通疏導及防制犯罪外，亦提供「舉家外出住居安全維護」及「護鈔服務」兩項加值措施，協助民眾安心返鄉、平安過節。為避免民眾因不熟悉申請流程而錯失保障，各分駐（派出）所運用村（里）及部落廣播播音系統加強播放宣導內容，讓長者及偏鄉居民即時掌握相關資訊。

其中，利稻派出所所長胡松俊仁更親自以流利布農族語錄製宣導內容，向部落族人說明服務項目與申請方式，語氣親切自然、貼近生活，獲得族人高度肯定。居民表示，以熟悉語言聆聽警方宣導，倍感尊重，也更願意主動配合，共同守護部落安全。

此外，分局亦協調各鄉鎮清潔隊，運用資源回收車行經大街小巷時的播音系統播放宣導內容，使安全訊息隨著日常生活節奏流動。無論市區街道或山區聚落，都能聽見警方提醒，真正落實「宣導零距離、服務零死角」。

池上聯合所所長蔡欣妤表示，重要節日期間人車往來頻繁，民眾活動增加，更需警民攜手合作。警方持續強化各項勤務作為，同時呼籲鄉親善用加值服務，如有大額現金存（提）款需求，可事先向派出所申請護鈔服務；長時間外出旅遊，也可申請住居安全維護，由警方加強巡簽，防範宵小覬覦。

關山警察分局強調，維護治安與交通安全為警方責無旁貸之使命，民眾支持與配合同樣關鍵。透過多語宣導與創新播送方式，期盼讓每一位鄉親在溫馨團圓的節慶氛圍中，安心迎接平安幸福的年節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坐擁億元財產只穿平價服！網曝：這才是真富豪
HYBE女天團過年拋震撼彈！暫停演藝活動
連3天高溫飆30度！　228連假有雨
快訊／阿嬤載3幼孫賞花！　衝進櫻花林骨折受困
過年尾聲「最鼻酸一幕」　阿嬤：又剩我一個人了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

告別紙本傳真！高雄漁港進出港開放線上申請　省時省力攻略曝光

三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

同樂迎新春　台東縣府整合親子館資源打造幸福育兒環境

歡慶222營養師節　台東衛生局「健康食旅地圖」引領飲食轉型

沉浸式閱讀新體驗　台東圖書館親子閱讀區正式開放

春節南橫車潮湧現　關山警強化疏導與取締維護順暢安全

守護銀髮族安全　初鹿警深入社區宣導防詐與交通安全

53歲男散步突暈倒「躺派出所前」　大武警即刻救援送醫

高齡友善再升級　台東社區照顧關懷據點2/23恢復服務

南投看守所春節懇親　收容人手作「魚紅包」許下重生承諾

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

告別紙本傳真！高雄漁港進出港開放線上申請　省時省力攻略曝光

三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

同樂迎新春　台東縣府整合親子館資源打造幸福育兒環境

歡慶222營養師節　台東衛生局「健康食旅地圖」引領飲食轉型

沉浸式閱讀新體驗　台東圖書館親子閱讀區正式開放

春節南橫車潮湧現　關山警強化疏導與取締維護順暢安全

守護銀髮族安全　初鹿警深入社區宣導防詐與交通安全

53歲男散步突暈倒「躺派出所前」　大武警即刻救援送醫

高齡友善再升級　台東社區照顧關懷據點2/23恢復服務

南投看守所春節懇親　收容人手作「魚紅包」許下重生承諾

美關稅跌到剩8.3%！台灣稅率排全球第5　20大進口國一次看

一起讀判決／川普可以自己漲關稅嗎？

《康熙》捧紅「3怪咖」經典人物！如花轉戰廟會　邱品叡家暴許純美

告別紙本傳真！高雄漁港進出港開放線上申請　省時省力攻略曝光

100元刮刮樂「老手玩法曝光」　彩券行員工：輸錢的人比較多

人多到路邊排排站！丹丹漢堡休6天「今天開工了」一票秒打卡

性感男神黑化！葛倫鮑威爾「狂殺7名繼承人」　《豪門殺人指南》強奪280億　

三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

柯震東、王淨、朱軒洋春節化身招財貓！　《功夫》走春迺夜市人潮炸裂

關稅違法川普續出招！3月底訪中會習近平　「稀土＋芬太尼」成焦點

飲料店員上班戴VR眼鏡查看訂單　看起來蠻方便的XD

地方熱門新聞

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

桃園桃小巴2月新增10條路線　免費乘車更便利

腹瀉腹脹別輕忽！他罹多發性結腸癌「擴散腹腔」

中國醫療志工隊跨海金門義診

春節連假必訪！桃園觀光工廠多重好康

打造最美城市綠帶！高雄培育「修樹職人」

《Pokémon GO》再臨台南！6萬訓練家湧入黃偉哲啟動「超級之夜」光雕秀

桃園清潔隊初四復工　守護城市環境獲肯定

小黑蚊剋星來了！水筆仔變身防蚊液

蘇俊賓各地宮廟參香發送福袋　毛小孩也有！

桃園草莓生產場域35處　張善政走春採草莓

港務公司續推裝卸、洗車費優惠助攻淨零轉型

連假進尾聲！台南車流量破26萬輛次交通局應戰

鼓山高中美術班彩繪泳池打造新地標

更多熱門

相關新聞

台東縣府整合親子館資源打造幸福育兒環境

台東縣府整合親子館資源打造幸福育兒環境

為迎接115年農曆馬年到來，台東縣政府整合親子館及托嬰中心資源，於春節前後推出溫馨且富含教育意義的迎新春系列活動，讓親子在歡樂氛圍中共享團聚時光，在生活體驗中自然學習、快樂成長，持續打造幸福友善的育兒環境。

台東「健康食旅地圖」引領飲食轉型

台東「健康食旅地圖」引領飲食轉型

沉浸式閱讀新體驗　台東圖書館親子閱讀區正式開放

沉浸式閱讀新體驗　台東圖書館親子閱讀區正式開放

春節南橫車潮湧現　關山警強化疏導與取締維護順暢安全

春節南橫車潮湧現　關山警強化疏導與取締維護順暢安全

守護銀髮族安全　初鹿警深入社區宣導防詐與交通安全

守護銀髮族安全　初鹿警深入社區宣導防詐與交通安全

關鍵字：

警察宣導台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

川普宣布加徵10%全球關稅

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面