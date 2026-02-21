53歲男散步突暈倒「躺派出所前」　大武警即刻救援送醫

▲大武所員警成功協助路倒男子送醫。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局大武分局大武派出所警員高寰宇、洪玲慧日前於所內執勤時，發現派出所前方道路有民眾倒臥路旁，疑似身體不適。兩人隨即趕赴現場查看並提供協助，展現警方即時應變與為民服務精神。

警方到場後查知，年約53歲尤姓男子當時外出散步，行經大武街時疑因步伐不穩不慎跌倒。員警立即協助其移至路旁安全處所，經初步觀察，尤男意識清楚、可正常對答，但面部有多處擦挫傷，並自述有頭暈情形。

考量跌倒恐引發腦震盪或其他潛在傷勢，員警不敢大意，立即通報119救護人員到場支援，並於現場持續安撫情緒及觀察身體狀況，避免二次傷害。救護人員到場評估後，隨即將尤男送往馬偕紀念醫院接受進一步檢查與治療。經醫師診治後確認並無大礙，目前已返家休養。家屬對警方及時伸出援手、協助送醫表達由衷感謝。

大武分局表示，警察除維護社會治安與交通安全外，為民服務亦為重要核心職責。對於轄區內各類突發狀況，員警均秉持同理心與專業態度，第一時間提供必要協助，守護鄉親生命安全。

警方同時提醒，民眾外出活動應留意自身健康狀況，若出現頭暈或體力不支情形，應適度休息或由家人陪同。若在路上發現他人步履蹣跚、扶牆而立或跌倒在地，可主動關心並視情況協助通報救護單位。及時的一句問候與伸出援手，往往能在關鍵時刻避免憾事發生，共同營造安全、溫暖的生活環境。