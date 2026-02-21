　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安德魯被捕「最重終身監禁」！　英政府擬立法剝奪王位繼承權

英國國王查爾斯三世的弟弟，安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）。（圖／路透）

▲ 安德魯經過11小時偵訊後離開警局路上神情恍惚。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）因涉嫌公職不當行為被捕，恐怕面臨最重終身監禁的刑罰。政府正研擬在調查結束後推動立法，將他剔除於王位繼承順位之外。

綜合《衛報》等外媒，現年64歲的安德魯19日在諾福克郡桑德林漢姆莊園被警方拘捕，歷經11小時偵訊後獲釋。儘管國王查爾斯三世去年10月已剝奪他所有王室頭銜，但身為已故女王伊莉莎白二世之子，安德魯仍名列繼承順位第8位，甚至保有「國務顧問」資格，理論上可在國王無法履行職務時代理。

自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）表示，「眼下最重要的是讓警方不受任何干擾地繼續調查，但國會顯然必須在適當時機處理這個問題。」保守黨影子內閣成員鮑伊（Andrew Bowie）也認為，若安德魯被判有罪，國會完全有權採取行動將他從繼承順位中除名。

由於剝奪繼承權需國會立法，並與其他大英國協國家協商，政府傾向等待司法程序完成後再啟動。倫敦警察廳目前正向與安德魯「關係密切」的警員蒐證，追查他在2001年至2011年擔任貿易特使期間，是否涉及洩密或不當行為，此案和已故淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）的性犯罪醜聞密切相關，至少9個警察單位已確認相關指控。

02/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

安德魯生日被捕　專家點名「下個輪到她」

安德魯生日被捕　專家點名「下個輪到她」

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）19日因涉嫌在擔任貿易特使期間行為不當被捕，當晚約7時離開警局時，被拍到坐在後座神情驚恐。現年66歲的安德魯是英王查爾斯三世胞弟，已於2022年失去王室頭銜，如今恐怕面臨最重終身監禁的刑罰。

盤點英王室成員犯法史　他送上斷頭台

盤點英王室成員犯法史　他送上斷頭台

弟安德魯被捕！　查爾斯三世罕見發聲

弟安德魯被捕！　查爾斯三世罕見發聲

即／涉艾普斯坦案　英前王子安德魯遭逮

即／涉艾普斯坦案　英前王子安德魯遭逮

即／英王首發聲！　支持警方調查安德魯

即／英王首發聲！　支持警方調查安德魯

關鍵字：

安德魯王子被捕繼承權公職不當英國新聞

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

