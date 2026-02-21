安德魯被捕「最重終身監禁」！　英政府擬立法剝奪王位繼承權

▲ 安德魯經過11小時偵訊後離開警局路上神情恍惚。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）因涉嫌公職不當行為被捕，恐怕面臨最重終身監禁的刑罰。政府正研擬在調查結束後推動立法，將他剔除於王位繼承順位之外。

綜合《衛報》等外媒，現年64歲的安德魯19日在諾福克郡桑德林漢姆莊園被警方拘捕，歷經11小時偵訊後獲釋。儘管國王查爾斯三世去年10月已剝奪他所有王室頭銜，但身為已故女王伊莉莎白二世之子，安德魯仍名列繼承順位第8位，甚至保有「國務顧問」資格，理論上可在國王無法履行職務時代理。

自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）表示，「眼下最重要的是讓警方不受任何干擾地繼續調查，但國會顯然必須在適當時機處理這個問題。」保守黨影子內閣成員鮑伊（Andrew Bowie）也認為，若安德魯被判有罪，國會完全有權採取行動將他從繼承順位中除名。

由於剝奪繼承權需國會立法，並與其他大英國協國家協商，政府傾向等待司法程序完成後再啟動。倫敦警察廳目前正向與安德魯「關係密切」的警員蒐證，追查他在2001年至2011年擔任貿易特使期間，是否涉及洩密或不當行為，此案和已故淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）的性犯罪醜聞密切相關，至少9個警察單位已確認相關指控。