同樂迎新春　台東縣府整合親子館資源打造幸福育兒環境

▲台東親子館與托嬰中心推多元體驗活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為迎接115年農曆馬年到來，台東縣政府整合親子館及托嬰中心資源，於春節前後推出溫馨且富含教育意義的迎新春系列活動，讓親子在歡樂氛圍中共享團聚時光，在生活體驗中自然學習、快樂成長，持續打造幸福友善的育兒環境。

縣長饒慶鈴表示，縣府積極營造「孩子安心成長、家長放心生活」的育兒環境，持續強化對親子家庭的支持與照顧。不論是親子館的陪伴學習功能，或托嬰中心提供的專業照顧服務，皆為陪伴家庭走過育兒歷程的重要基石。近年來縣府持續投入公共資源，穩健布建托嬰中心據點，完善托育服務量能，協助家長安心就業、放心成家。

縣府除著重幼兒照顧外，亦以長遠視角推動「全齡照顧」政策，規劃興建樂齡大樓與青少年活動中心，並於各公共場域設置親子角，提供育兒指導與家庭支持服務，串聯幼兒、青少年至長者各階段需求，建構完善、多元且具溫度的社會福利體系。

社會處長陳淑蘭指出，親子館為支持家庭育兒及促進親子互動的重要公共空間。今年結合馬年象徵的活力與希望精神，於台東市、大武、關山及成功等地親子館規劃多元新春活動，透過手作創作、文化體驗、親子遊戲及幼兒探索，引導家長在年節期間放慢步調、用心陪伴孩子。活動內容包含馬年造型年飾製作、闖關遊戲、春聯創作、拓印體驗及寶寶爬行趣味賽，兼具教育意涵與趣味性。

社會處補充，春節活動規劃除重視內容品質與教育價值，同步整合親子館開休館資訊及托嬰中心服務安排，協助家長提早規劃年節行程，降低照顧負擔。春節期間，各親子館將依時段調整開館與休館日；公私協力托嬰中心及多數私立托嬰中心依規劃休假，並於2月23日恢復正常服務。

相關服務資訊已公告於各親子館Facebook粉絲專頁及「TTBABY台東育見幸福」官網，並提供電話諮詢。縣府提醒家長，春節期間外出與聚會頻繁，應留意幼兒健康狀況，於開學前協助孩子逐步調整作息，備妥生活用品，順利銜接回到中心生活。