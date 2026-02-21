　
社會 社會焦點 保障人權

日人高雄旅遊遇超劣小黃！繞路還索千元清潔費　觀光局長親回應

記者吳世龍／高雄報導

農曆大年初四，高雄左營區驚傳一起乘車糾紛。一名女子在社群平台發文指控，家人帶著日本朋友來台過年並規劃高雄一日遊，卻在搭乘計程車時遭遇司機繞路、態度惡劣及危險駕駛，最後更因飲料灑出被強索千元。此文迅速在 Threads 引發熱烈討論，更驚動高雄市觀光局長高閔琳親自現身留言，指引民眾正式的檢舉管道。

▲▼黃男帶日籍友人遊高雄，友人不慎在計程車上打翻飲料，遭司機強索千元清潔費不滿，雙方互槓報警。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼黃男帶日籍友人遊高雄，友人不慎在計程車上打翻飲料，遭司機強索千元清潔費不滿，雙方互槓報警。（圖／記者吳世龍翻攝）

一名網友在社群媒體 Threads 發文陳述，大過年的家人難得從日本回來過節，還帶著日本朋友規畫高雄一日遊，沒想到卻遇到「超雷計程車司機」。該網友指出，家人當時從龍虎塔搭車欲前往捷運巨蛋站，司機魯男（54歲）卻多次硬拗「左營站比較近」，不顧乘客意願多次爭辯，讓家人感到莫名其妙。

▲▼黃男帶日籍友人遊高雄，友人不慎在計程車上打翻飲料，遭司機強索千元清潔費不滿，雙方互槓報警。（圖／記者吳世龍翻攝）

發文者更控訴，行車過程中司機不僅開很快，還頻繁急煞，導致日本朋友反應不及，手上的飲料因此灑出一些。即便當下已立即用濕紙巾清潔，司機仍於下車時強硬要求支付新台幣1000元的清潔費。家屬憤慨表示，司機服務態度惡劣在先，且危險駕駛才是溢出的主因，原本拒絕支付，但日籍友人因不想鬧大，最後決定賠錢了事。

高雄市警察局左營分局文自派出所證實，於 20 日（初四）上午 11 時許接獲報案。警方到場了解後，確認黃姓乘客（34歲）與司機針對賠償金額發生爭執。警方隨即向雙方說明權益，經調解後，雙方同意以1000元達成和解且互不提告。警方也藉此呼籲，民眾遇消費糾紛應理性溝通，避免衝突擴大。

這篇貼文在網路上掀起軒然大波，大批網友擔心此舉會嚴重破壞台灣的觀光形象，紛紛在留言區標記高雄市觀光局長高閔琳。高閔琳隨後親自給出回應，明確表態建議民眾應積極維護自身權益，呼籲受害當事人應直接向「高雄市政府交通局」檢舉投訴該名司機。

02/20 全台詐欺最新數據

高雄計程車旅遊糾紛觀光局消費糾紛

