歡慶222營養師節　台東衛生局「健康食旅地圖」引領飲食轉型

▲台東衛生局首創「健康食旅地圖」引領飲食轉型。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2月22日為「營養師節」，象徵營養師長期守護全民健康的重要角色。台東縣衛生局肯定營養師在推動全民健康與提升營養識能上的專業貢獻，並於節日前夕首創推出「台東健康食旅地圖」，展現以營養為基礎、打造健康城市的施政決心。

為擴大在地服務量能，台東縣衛生局於成功鎮、池上鄉及太麻里鄉衛生所增設三處社區營養推廣分中心，由營養師駐點提供第一線專業服務。透過專業知識結合在地文化特色，將營養概念轉化為居民與餐飲業者「聽得懂、做得到」的具體建議，成為社區健康推動的重要支柱。

在營養師長期耐心輔導與實務陪伴下，目前已成功協助逾百家餐飲業者取得「健康飲食友善店家」認證。該標章象徵業者於食材選用、調味比例及烹調方式等面向進行調整與優化，共同營造更健康的飲食環境，帶動地方餐飲產業朝健康轉型。

台東縣衛生局指出，「台東健康食旅地圖」完整收錄全縣16鄉鎮市餐飲業者邁向健康飲食的育成歷程，並以健康理念為核心呈現特色餐食，協助民眾在旅遊與日常生活中，輕鬆選擇兼顧美味與健康的餐飲選項。民眾可至台東縣衛生局官方網站瀏覽相關資訊，或前往台東旅遊服務中心索取限量紙本地圖。

孫國平表示，營養是生命的基石，健康飲食更是活躍老化與預防失能的關鍵。社區營養推廣中心營養師長期陪伴在地餐飲業者，從理念溝通、實務輔導到具體行動，鼓勵參與健康烹飪競賽，並支持健康飲食友善店家進入大型活動設攤展售，讓健康餐食在市場中被看見、被選擇，逐步形塑台東健康飲食新風貌。