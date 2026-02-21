　
國際

爸爸帶哥姊出門！　日「孟加拉媽媽」在家溺死剛出生兒子

記者王佩翊／編譯

日本群馬縣館林市20日發生一起令人震驚的人倫悲劇，一名來自孟加拉的35歲母親涉嫌親手殺害剛出生才1個月的親生兒子，被依殺人罪嫌逮捕。事發當時，嫌犯的丈夫帶著大兒子與大女兒外出，沒想到返家後便看到妻子將剛出生的兒子壓入水中使其溺斃，嚇得他連忙報警，然而仍未能救回孩子的性命。嫌犯接受偵訊時則坦承犯行稱，「我就是想殺死他。」

根據《日本新聞網》、《朝日新聞》報導，居住在館林市近藤町的35歲嫌犯涉嫌在20日上午7時至下午0時50分之間，於自家住宅內蓄意將出生僅1個月的小兒子壓入裝有溫水的容器中，使其窒息，而男嬰送醫後仍不治身亡。

案發當時，嫌犯與兒子單獨在家，丈夫則帶著另外2名孩子外出。40多歲的丈夫20日下午返家發現異狀後，立即撥打119向消防單位求救。消防人員趕抵現場後，發現男嬰已經沒有呼吸心跳，緊急將其送往醫院急救，但最終仍回天乏術，在醫院內被宣告死亡。

據了解，嫌犯與丈夫共同育有3個孩子，除了溺斃的1個月大幼兒外，夫妻倆還有2名未滿10歲的兒子與女兒。警方調查顯示，過去夫妻倆並未有任何兒童虐待或家暴的通報紀錄。

在警方的偵訊過程中，嫌犯透過孟加拉語向口譯人員明確表示，「當時就是想要殺掉孩子」，承認自己殺意堅決。死者身上並無明顯外傷，警方決定進行司法解剖，以確認確切的死亡原因和死亡時間。

 
館林市殺嬰案親子悲劇孟加拉警方調查日韓要聞

