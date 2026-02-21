　
    • 　
>
不是富二代！吊車大王曾遭「鐵板削臉、鋼索割傷」：鬥死神N回

▲吊車大王,竹北吊車大王,胡漢龑。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書）

▲吊車大王胡漢龑。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

有「竹北吊車大王」之稱的胡漢龑，身家驚人、豪宅超跑話題不斷，外界常以為他是含著金湯匙出生。不過他曾在臉書發文，自稱其實是「苦二代」，15歲就跟著父親在工地打拚，歷經無數高危險工作，臉部曾遭鐵板削傷、手臂被鋼索割到深可見骨，「我與死神搏鬥N回」，強調今日成就全靠雙手與父親一步一腳印打下。

胡漢龑表示，其實自己是苦二代，並不是含著金湯匙的富二代。他指出，啟德機械起重工程是父親與他一手創立的王國，自己年少時從15歲開始就跟著父親到處打拼，「每天從早到晚努力不懈的工作。」

被電梯鐵板削傷臉　鋼索割傷手臂深見骨

談到工地歲月，他直言高危險性工作在身上留下不少「戰績（傷疤）」，「電梯鐵板從上空飛落下來削傷了我的顏面，額頭鼻子嘴巴撕嚴重裂傷至今都還有疤痕；手臂也被鋼索割出長達20公分，深可見骨的傷口，都是縫合後又跑回去工地繼續完成工作。」

他說，更不用說其他大大小小的傷不斷，「我與死神搏鬥N回，也真的都是靠著瑤池金母護佑，才能讓我平安無事」，這是他虔誠隨父供奉瑤池金母至今的主因。

與死神搏鬥N回　靠衝勁與搏鬥才有一片天

除了搏命工作，他也回憶事業關鍵時刻，「我第一次到德國購買吊車，也是先斬後奏背著我爸冒著高風險直接豁出去，一口氣購買了12億的吊車。」他堅信靠著衝勁與拼搏，才有今日一片天，隔年父親也對他另眼相看，支持他的決策與眼光。

胡漢龑強調，「我現有的資源，都是靠我的雙手及家父一起打拼得來的。」當時邁入62歲的他，仍持續為下一代奮鬥。他也提到，自己55歲後才擁有人生第一台紅色藍寶堅尼，「也只是想犒賞自己、圓自己小時候的夢想」，這些年陸續購入夢想跑車，「真的不是什麼炫富。」他感性表示，餘生無所求，只希望能陪伴年邁的母親到處走走看看，「只要她健康、開開心心就是我最大的福份了。」

02/20 全台詐欺最新數據

鋼條擊穿民宅插爆房門　驚險一幕曝光

鋼條擊穿民宅插爆房門　驚險一幕曝光

泰國普吉島蘇林海灘（Surin Beach）附近的一處豪華公寓工地發生鋼條掉落事故，一根長型鋼條直接插進鄰近民宅內，貫穿天花板，甚至把屋內木門擊破，造成嚴重損壞。鋼條墜落處正好是一家人經常待的地方，所幸事發當下無人聚集在此，奇蹟般逃過一劫。

竹北吊車大王「喜迎新成員」：新春第一炮

竹北吊車大王「喜迎新成員」：新春第一炮

「雙白宮」主人合體！謝典霖同框吊車大王跳開心舞

「雙白宮」主人合體！謝典霖同框吊車大王跳開心舞

以為鷹架有扶手…北市工地工人墜樓傷勢曝光

以為鷹架有扶手…北市工地工人墜樓傷勢曝光

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

