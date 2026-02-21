沉浸式閱讀新體驗　台東圖書館親子閱讀區正式開放

▲台東縣立圖書館一樓親子區2月26日溫馨開放。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣立圖書館總館即將正式開館，繼2月5日提前開放自修室後，一樓親子區將於2月26日起對外開放使用，提供民眾全新親子共讀空間。

台東縣立圖書館表示，親子閱讀區規劃約170坪寬敞場域，專為12歲以下兒童打造，設計理念以「遊戲式閱讀」為核心，規劃幼兒爬行區、小童閱讀區及大童閱讀區。空間融入山丘起伏地景、山谷書櫃及宛如小島般的閱讀角落，引導孩子在探索中親近書本，培養閱讀興趣。

文化處指出，此次親子閱讀區不僅著重空間擴增，更強調閱讀體驗的提升，透過創新場域設計與閱讀服務規劃，營造多元且沉浸式的閱讀環境，期盼成為孩子接觸書本與養成閱讀習慣的重要起點。

文化處進一步說明，新設空間採星空意象天花板設計，啟發孩子對世界與未知領域的想像；同時設置符合兒童身高與操作需求的「小精靈」自動借書機，鼓勵孩童自行完成借閱流程，培養獨立自主精神與公共資源使用能力。館藏亦同步充實多元書籍，提供豐富閱讀素材，成為陪伴孩童成長的精神養分。

為維護場域整潔及閱讀品質，學齡前兒童入館須由家長陪同，親子閱讀區採脫鞋入內方式。館方邀請讀者共同維護專屬台東的閱讀基地。

文化處表示，目前自修室、親子區及服務櫃台開放日為每週四至週日；親子區與服務櫃台開放時間為上午9時至下午5時，自修室則為上午9時至下午9時。後續將依實際使用情形持續優化服務內容，並逐步擴大分區開放範圍。