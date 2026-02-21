川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦最高法院20日裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收對等關稅「違法」。在野黨也呼籲撤回撤回ART協議。對此，綠委王定宇表示，台灣於2026年1月簽署協定，取得 「232 條款」豁免地位的最惠國待遇，在全球關稅混亂中成功領先「卡位」。與其擔心美國司法波動，已達成的穩定協議才是最強護城河。台灣透過實質夥伴關係，正將挑戰轉化為市場擴張的紅利。

美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。該判決指稱，該法律「並未授權總統徵收關稅」。對於美國和他國在這些關稅下所談判達成的貿易協議是否仍算數，川普表示，其中許多協議依然有效，雖然有些會失效，但將被其他關稅取代。

美最高法院以 6:3 判定川普援引《IEEPA》徵收全球關稅違法。但是針對鋼鋁與半導體的232條款及 301 條款依然有效。王定宇指出，川普的四項工具維持對等關稅：301條款（反制不公平貿易）、122條款（針對貿易逆差）、232條款（維護國家安全）、338條款（重啟大蕭條時期法案）。

針對判決，川普立即啟動第122條暨後續條款，先徵收10%全球臨時關稅（效期 150 天）。王定宇分析，台灣的戰略優勢，第一、制度避險：台灣於2026年1月簽署協定，將稅率降至15%並全球最先取得 「232 條款」豁免地位（包括鋼鋁、半導體等）的最惠國待遇，確保了232豁免的確定性，這在全球關稅混亂中成功領先「卡位」。

王定宇表示，第二、產業底氣：台積電赴美投資屬長期戰略佈局，並換取 2.5 倍免稅配額優勢。台灣正利用半導體優勢與科學園區經驗，與美方建立深厚的經貿紐帶 。

王定宇指出，與其擔心美國司法波動，已達成的穩定協議才是最強護城河。台灣透過實質夥伴關係，正將挑戰轉化為市場擴張的紅利。