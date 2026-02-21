春節南橫車潮湧現　關山警強化疏導與取締維護順暢安全

▲春節南橫車潮湧現。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

115年春節連假期間，南橫公路梅山口至向陽路段自2月14日至2月22日取消原每週二、三、四管制措施，開放每日7時至14時進入、17時前離開，預期車流量將明顯增加。

台東縣警察局關山分局向陽派出所所長曾明元表示，山區道路彎急路窄，為因應春節車潮，警方已預先規劃交通疏導勤務，並將針對紅線違規停車、併排停車、逆向行駛及超速等違規行為加強取締，確保行車秩序與用路人安全。

關山警察分局指出，春節期間除編排固定巡邏及機動交通崗外，亦將視車流狀況於易壅塞路段實施定點指揮與分流措施，必要時啟動彈性管制作為，避免回堵情形擴大。針對熱門拍照景點及路肩違規停車情形，警方將強化巡查密度並落實告發，防止因違規停車影響會車及緊急車輛通行。

警方提醒，山區氣候多變，易有濃霧及偶發落石情形，用路人應減速慢行、保持安全距離，切勿疲勞駕駛；行車前可查詢即時路況資訊，並配合現場員警指揮。對於影響交通安全之重大違規行為，警方將秉持「依法行政、絕不寬貸」原則辦理，以維護春節期間交通順暢與民眾生命財產安全。

關山警察分局強調，春節為闔家出遊的重要時刻，交通安全不容輕忽，呼籲駕駛人守法行車、勿心存僥倖，共同營造安全有序的南橫行車環境，讓民眾平安出遊、順利返家。