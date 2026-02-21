　
地方 地方焦點

高齡友善再升級　台東社區照顧關懷據點2/23恢復服務

▲台東社區照顧關懷據點2月23日恢復開站。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東社區照顧關懷據點2月23日恢復開站。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為持續關懷長者健康與生活需求，台東縣政府於春節前即啟動關懷提醒與服務整備工作，透過各社區照顧關懷據點及在地服務網絡，加強長者訪視、電話問安及健康宣導，讓長輩在年節期間也能感受溫暖與陪伴。縣府提醒長輩及家屬留意身體狀況與居家安全，特別是低溫保暖、規律服藥與飲食節制等事項。

縣長饒慶鈴表示，健康老化與活躍老化不僅是政策目標，更是對長輩的承諾。縣府積極布建在地照顧資源，目前已設置111個文化健康站及100個社區照顧關懷據點，形成綿密的社區支持網絡，讓長者在熟悉的生活圈內獲得即時關懷與服務。同時持續強化醫療與長照資源連結，確保長輩在有需要時能即時就醫與獲得妥適照顧，並透過健康促進課程、共餐服務及多元學習活動，鼓勵長輩參與社區互動，延緩失能、維持身心活力。

縣府社會處進一步說明，全縣社區照顧關懷據點提供量血壓、健康促進活動、電話問安、關懷訪視及多元課程等服務，陪伴長者維持規律生活與社交互動。各據點已於2月23日恢復開站，歡迎長輩踴躍參與。春節期間若遇身體不適或突發緊急狀況，可聯絡各據點服務人員、鄰近村里長辦公室或警消人員協助，亦可撥打1999專線尋求支援。

台東縣政府強調，面對高齡化趨勢，將持續整合中央與地方資源，強化社區照顧量能與服務品質，打造高齡友善、在地安老的生活環境，讓長者真正實現「老有所依、老有所樂、老有所安」。

關鍵字：

高齡關懷據點台東

