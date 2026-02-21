政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

▲行政院在台美關稅記者會上用珍奶形容此次關稅談判成果。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

台美13日完成「台美對等貿易協定」簽署，當時行政院用一杯珍奶形容此次關稅談判的成果，強調這就是「有為有守」最好印證，引起熱議。但後續美國聯邦最高法院裁定總統川普徵收對等關稅「違法」，媒體人樊啓明今（21日）大酸，這杯珍珠奶茶從「慶功特調」，走味變成被檢討「溢價苦茶」，簡化的自我吹捧也很容易被簡化成質疑的目標，大官們還喝得下去嗎？

行政院13日舉行關稅總體說明記者會，秘書長張惇涵在總結時拿起一杯珍奶表示，今天大家桌上有這杯珍奶，就是「有為有守」最好印證。杯子裡的茶葉豁免關稅、做珍珠的原料樹薯粉零關稅，鮮奶部分，未來只有台灣的鮮乳會標示為「鮮乳」，請酪農朋友安心、消費者也可以放心。這杯珍奶，就是這次談判團隊辛苦的縮影。

在川普關稅被美國最高法院裁定違法後，樊啓明發文大酸，很會宣傳的民進黨政府，用喝珍奶表達台美簽訂ART的「有為有守」，只是川普對等關稅被判決違法，風雲變色之後白忙一場。

樊啓明表示，這杯珍珠奶茶從「慶功特調」，走味變成被檢討「溢價苦茶」，簡化的自我吹捧也很容易被簡化成質疑的目標，大官們接下來還喝得下去嗎？