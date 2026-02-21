泰10歲童「遭學長硬扯下體」！忍3天不敢說　整顆睪丸壞死切除

▲男童因遭惡意施暴，單側睪丸被迫切除。（圖／翻攝自สพป.สกลนครเขต1）



記者王佩翊／編譯

泰國沙功那空府一名10歲男童2月初參加學校童軍營時，下體嚴重受傷，導致被迫摘除其中一側的睪丸。事後男童母親痛訴，兒子是遭高年級的學生霸凌，下體被粗暴抓扯扭轉，導致睪丸嚴重受傷，最終被迫摘除，並痛批校方態度消極，事發當下孩子根本不敢說，直到痛到受不了才敢向老師求救。

根據The Thaiger報導，男童2月6日參加童軍營活動。他的母親表示，兒子在營隊期間遭到年紀較大的學生惡意攻擊，對方粗暴地抓住並扭轉他的內褲，導致下體嚴重創傷。然而男童當時因為害怕不敢立即告知家人，直到2月9日症狀惡化到難以忍受，才向老師報告這起霸凌事件。

醫師評估後發現男童傷勢相當嚴重，緊急進行手術治療，但最終仍無法保住其中一顆睪丸。男童的母親事後向警方提出申訴，要求追究相關人員責任。

男童的母親透露，她最初向學校尋求說法並詢問保險理賠事宜時，卻感覺自己的擔憂被校方忽視。校方則辯稱整個童軍營期間都有教職員監督，是男童自己脫離老師視線範圍與其他學生玩耍。校方和地方教育局也強調他們一直在協助家屬，並未忽視此事。

沙功那空府官員2月18日前往男童家中探視，並提供物資和慰問金給男童母親，表達政府對此事的重視，同時也強調各機構已提供初步協助，此次探訪是為了追蹤後續並持續支持這個家庭。