車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名44歲林姓女車主與親友前往烏來山區遊玩，回程時車輛故障找來拖吊車道路救援，要將車拖到新店市區修車廠，未料短短不到 10 公里的路程，業者竟索價10萬元。林女見到帳單後當場傻眼，氣得在路邊與業者爆發口角，大罵業者「獅子大開口」，最終引來警方到場關切，但因是民事糾紛，警方建議先調解達成共識，若業者有詐欺、強制等罪，可至派出所提告。

▼林女友人將拖吊業者拍下影片貼到網路上 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

據悉，18日大年初二下午4時許，林姓女子開車載親友到烏來山區遊玩，沒想到回程時車輛突然拋錨無法行駛，無奈之下只好聯繫拖吊業者，要將愛車拖回新店區中興路一段的車行修理。

就當抵達修車廠後，拖吊業者提出的費用竟高達10萬元，讓林女無法接受。林女主張，雖然拖吊前業者有傳送相關照片及價格資訊，但因價格是與多張照片一同傳送，導致她當時並未及時察覺這項「驚人報價」，直到要付錢時才驚覺遇上天價收費，雙方因此在街頭發生激烈爭執。

新店警分局碧潭派出所員警獲報到場，經了解後，告知雙方此案屬於民事消費糾紛。建議若雙方無法就價格達成共識，可透過行政院消保會或地方法院進行調解；同時提醒林女，若認為業者行為涉及詐欺或強制等行為，可隨時至派出所正式提告。

另外拖吊業者的車身噴漆的號碼與懸掛的車牌號碼不符。雖然經查驗行照，確認大牌號碼與車籍吻合，僅是車身噴漆未更新，但仍依道路交通管理處罰條例第16條1項4款「車身顏色、紋樣與原登記不符」當場製單告發。

▼拖吊業者從烏來拖車至不到10公里的修車廠 。（圖／記者陳以昇翻攝）