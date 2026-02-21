初五迎財神！1400年世界首尊財神正尊在台中　人潮炸裂發爐了

▲習俗上今日為初五迎財神日，台中廣天宮財神廟人潮相當驚人。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

今日初五迎財神！台中市有一尊擁有1400多年歷史的「財神趙公明」正尊，就在北屯區廣天宮內，今日下午廟方進行最後一場發放1元紅包活動，吸引上千人到場排隊，大批民眾趕來補財庫，就連廟內香爐都旺到「發爐」，讓現場信徒驚呼不已。

▲▼廣天宮供奉一尊擁有1400多年歷史的財神正尊。（圖／記者許權毅攝）



據廣天宮介紹指出，中殿所供奉之財神爺趙公明為四川峨嵋財神開基老祖正尊，距今已有1400餘年歷史，為全世界第一座財神爺金身，也是唯一由古代皇帝唐高祖頒旨雕塑的神像金身。據悉，廣天宮在2008年因緣際會之下，前往四川峨眉山九老洞，將這尊財神老祖迎到台灣，永久供奉在此。

▲▼發放紅包活動人潮相當多。（圖／記者許權毅攝）



今（21）日，廟方舉行最後一場發放1元紅包活動，《ETtoday新聞雲》記者到場直擊，現場約千人排隊，隊伍直接將廣天宮周圍包圍，甚至附近停車場也全滿，人潮相當驚人。廟內有大批信眾排隊「補財庫」，或是向財神爺祈求財運大發，香爐也因此「發爐」。

▲許多民眾趁著今日好天氣，出門走走。（圖／記者許權毅攝）



國家三級古蹟的旱溪樂成宮今日也有特殊活動，廟方恭請媽祖到「境內百貨」遶境，包含大魯閣新時代、新光三越台中中港店、Top City台中大遠百、廣三SOGO百貨公司、中友百貨公司、三井Lalaport等6間台中知名百貨，預計晚間20時15分入廟回鑾安座，形成「媽祖逛百貨公司」的特殊景象。

▲台中樂成宮今日進行百貨遶境。（圖／翻攝財團法人台中樂成宮旱溪媽祖廟）