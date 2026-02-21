逛百貨公司！超多人「跳過1層樓不逛」　大票人點頭：但超吸金

▲過年人潮都擠進百貨公司。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

百貨公司一樓大多是精品與專櫃保養品區，櫃姐櫃哥妝容精緻、燈光明亮，氣場強大，讓不少人逛起來壓力山大。而一名網友坦言，自己每次幾乎都是「快速通關」，能不對到眼就不對眼，直接搭手扶梯上樓。文章引來網友笑回，「一樓都是我買不起的，我都直接走到地下一樓」、「我只逛美食區」。

一名網友在Threads分享了一個有趣觀察：每逢過年，不少人習慣到百貨公司閒逛，但他發現一個有趣現象，就是「許多人逛百貨公司時，往往會直接跳過一樓」，好奇大家是否也有同樣的習慣。

文章一出，引來萬人回應，「不是不想逛，是買不起」、「夢時代一樓都是我買不起的，我都直接走到地下一樓」、「不是奢侈品牌的化妝品就是手錶或首飾，根本買不起」、「可是好像是整棟業績最好的區」、「我只會逛美食區」、「因為精品買不起」、「小北百貨除外」。

1樓總擺化妝品？讓你「乖乖掏錢」原因曝光



實際上，百貨公司一樓營收最亮眼、坪效最高的櫃位，往往集中在化妝品、保養品及精品類。為了吸引客人上門，從燈光到櫃位設計都大有學問。根據韓國媒體《Smartincome》指出，香水與化妝品之所以設在一樓，是從「嗅覺」下手，讓消費者一踏進門就聞到香氣，心情隨之愉悅，加上女性在百貨公司的消費力本就相當可觀，這樣的安排能有效提升購物慾。

通常百貨公司大廳都是暖色系來吸引消費者，營造出溫馨溫暖的氛圍，讓人感覺放鬆；購物區則會用冷色調作搭配，讓人更想停留在櫃位上消費。此外，一樓會有挑高設計，讓客人一踏進來就有氣派、寬敞、好購物的感覺，也會減少壓迫感。

不僅如此，商場改變櫃位背後也是有巧思的，除了整修或是增加櫃位曝光率的原因之外，其實也是為了讓消費者「找不到」，消費者在尋找原本櫃位的途中，就會瀏覽更多從未關注過的商品，往往還會增加不少購買機會。