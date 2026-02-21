吃到「骨肉分離」還在熱！一票還在清年菜崩潰：除夕吃到初四

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆年快過完，許多人也對「年菜」產生恐懼。有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，家裡過年準備太多菜，吃到現在還在「清存貨」，讓他忍不住崩潰直呼「這種日子，什麼時候才到頭……」貼文一出，引發一票苦主共鳴，不少人直喊「直接倒廚餘吧！」

原PO無奈表示，「吃不完的年菜……有人到現在還在吃過年『存』（台語）的嗎？」他形容雞湯早已「骨肉分離」，腿庫也早就「面目全非」，一道道菜反覆加熱，早已失去原本風味，卻還得硬著頭皮繼續吃，讓人身心俱疲。

一熱再熱 「除夕吃到初四」超崩潰

貼文讓許多人超有感，「我婆家也是喔，面目全非的腿庫一直加東西下去、糊了的佛跳牆、已經變味的祭品、湯不停加火鍋料，一熱再熱……怎麼吃都吃不完。」「那幾年我從除夕夜吃到初三甚至初四，想想我怎麼忍下去的？」「雞湯剩超軟爛的雞頭在那漂浮，婆婆還是繼續餐餐熱，滷豬腳也爛到剩皮跟油，也還是繼續在熱。」

一票網友則紛紛留言勸退，「很多癌症大腸癌都是這樣吃出來的，倒廚餘吧」、「為了身體健康，倒了吧！如果巫公或巫婆不同意，就給他們自己吃」、「直接倒掉，超過2天不吃」、「無法接受隔餐，即使是年夜飯當天沒吃完也一樣清空。」

也有人分享解方，「如果吃不完，像湯就先分出一半冷凍當湯底」、「年菜很多，可是我都會分裝到冷凍耶，留當餐會吃完的份量來煮」、「我都自己煮年菜抓剛好吃完的量，剩菜真的不要冰起來再加熱。」「初二回娘家，我爸要我把腿庫包回來，拿回來後我分3小包，目前已經處理掉一小包，其他2小包我冰入冷凍庫了。」