政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普關稅違法　傅崐萁批台盲目讓利：政院應重新確立談判底線

▲▼國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國最高法院20日裁定川普政府援引《國際緊急經濟權力法》對全球實施的對等關稅，並無法律授權依據，使相關關稅措施面臨失效。國民黨立院黨團總召傅崐萁今（21日）對此表示，此判決徹底推翻台美關稅協議的法源基礎，賴清德政府先前為了迎合美方所做出的退讓與天價採購承諾，如今看來宛如一場缺乏法律保障的「盲目讓利」，拒絕黑箱與空窗期，行政部門應立刻赴立院報告，並重新向美方確立談判底線。

傅崐萁說，美國最高法院的判決清楚告訴世人，國際經貿不是喊口號、靠關係，而是講制度、講法律。反觀台灣政府對外談判黑箱、對內交代空白，至今仍未向立法院與社會大眾說清楚，台灣究竟承擔了多少潛在風險？又換回了什麼實質保障？

傅崐萁提出三大呼籲與質疑，要求行政院說明。第一，協議法源消失，15%「不疊加」承諾是否跳票？現階段台美關稅協議中「15%不疊加架構」是建構在IEEPA與行政命令之上，如今最高法院判決出爐，法律文字必然面臨改寫，「對等關稅」一詞在法律上已然失效。國民黨團擔憂，在第一階段的過渡期中，美方若改以第122條行政命令，用「10%關稅加上台灣原本關稅」來疊加取代，雖然部分項目可能低於15%，但整體而言，台灣的出口產業將陷入極大的不確定性。賴政府當初信誓旦旦的「關稅保護傘」，是否已經破洞？

第二，傅崐萁指出，關稅威脅換湯不換藥，848億美元天價採購換來什麼？美國的最終目標是解決貿易逆差與逼迫投資回流，法源依據只是工具。未來美方隨時可能透過232條款重新包裝，甚至對台灣啟動301調查，轉為個別國家的關稅架構。令人痛心的是，台灣當初承諾高達848億美元的對美採購與投資，本質上是賴政府為了在「美國優先」結構下花錢買穩定。如今美方關稅法源被推翻，這筆高達數兆新台幣的承諾卻「幾乎不會改變」。只要美國仍握有其他關稅工具，台灣就只能繼續吞下這筆政治現實的呆帳。傅崐萁強烈質疑，台灣人民的血汗錢，難道只能這樣毫無保障地雙手奉上？

傅崐萁說，第三，拒絕黑箱與空窗期，行政部門應立刻赴立院報告。危機就是轉機，對台灣而言，現在正是凝聚內部共識、重新整合意見，並調整如何回應美國要求的關鍵時刻。既然IEEPA已被美國最高法院否決，行政部門絕對不能裝聾作啞，應立刻啟動應變機制，正式向美方確認未來關稅架構的「新法律依據」。若賴政府繼續怠惰，未來關稅相關規定未能制定清楚，將導致台灣產業鏈暴露在更巨大的雙重風險之下。

最後，傅崐萁認為，台灣不能再承受一次又一次錯誤的政治豪賭。政府若持續忽視法治與制度風險，只會讓台灣在國際經貿競局中成為最大輸家。國民黨將持續在立法院強力監督，為產業、為勞工、為國家整體利益把關到底。
 

關鍵字：

美國川普關稅傅崐萁國民黨賴清德

