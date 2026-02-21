對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國最高法院20日裁定，總統川普針對全球各國的對等關稅政策違法，國民黨則喊話賴政府應爭取重啟談判。對此，前國民黨立委許毓仁今（21日）針對台灣怎麼「對華府說話」列出3重點，他強調，第一，要求白宮公布並可執行的口徑，先把重談成本降到最低、第二，對外呈現「監督可以更嚴，但方向一致、履約一致」，華府最在意台灣是否能維持政策承諾可信、第三，讓華府理解台海穩定是決定印太秩序與全球供應鏈安全的基礎條件。

許毓仁表示，川普關稅被最高法院卡住後，白宮立刻改用其他法源推回「全球 10%」臨時附加稅。對台灣來說，重點不是稅率本身，而是如何面對後續不確定性。

許毓仁指出，白宮已確認習近平與川普將在3/31至4/2會晤。對華府政策圈而言，這場峰會的關鍵不只在議題本身，而在「時間壓力」下雙方期待的成果和施壓力道的改變。

許毓仁指出，在川普的關稅政策受挫之下，北京更傾向提出多議題打包：關稅、科技出口限制、芬太尼與關鍵礦物、以及施壓川普對台灣相關的軍售與挺台行動克制，會被放進同一個交換框架。北京知道，在峰會期間，白宮更急迫想要對「可見成果」的需求更高，提出交易的可能性越高。

台灣要怎麼「對華府說話」才有效？許毓仁點出3重點，第一，針對台灣關鍵輸美品項，要求白宮清楚公布並可執行的口徑：分類、豁免、期限、例外處理與轉換規則；因為這波10%是以《1974 貿易法》122 條的150 天臨時工具推出，企業最需要的是穩定的「操作手冊」。企業最怕的是規則一變、整條供應鏈被迫重談；台灣要把「不確定性」壓到最低，讓供應鏈穩定成為雙方共同利益。

許毓仁說，政府部分要盤點輸美產品可能豁免項、合約關稅分攤條款、與在美庫存/轉運節點，先把「重談成本」降到最低。

許毓仁指出，第二，對外要呈現「監督可以更嚴，但方向一致、履約一致」。華府最在意的不是台灣是否有爭論，而是台灣是否能在爭論後仍維持政策連貫與承諾可信。內部越分裂，外部越容易把台灣視為可被調節的變數。

許毓仁提到，美國財政部長貝森特今晚接受Fox News 專訪，特別提到「盟友應該要履行合約（honor the deal), 否則川普總統擁有拒絕（embargo)貨物進入市場的權利」。

許毓仁指出，第三，台灣要讓華府理解：台海穩定不是可以用來換取短期中美貿易降溫的籌碼，而是決定印太秩序與全球供應鏈安全的基礎條件。

▼許毓仁。（圖／記者李毓康攝）