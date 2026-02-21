　
大陸 大陸焦點 特派現場

美「後院保衛戰」34國軍事會議意圖？　陸學者：團結表象或信任赤字

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普重新定義美洲安全架構、鞏固「戰略後院」，各國對美信任剩下多少，有待觀察。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國五角大廈上演了一場自冷戰結束以來，規模最為宏大的西半球軍事集結。在美軍參謀長聯席會議主席丹·凱恩（Dan Kane）號召下，來自美洲34個國家的軍方高層罕見齊聚，試圖在「美國優先」的戰略框架下，重塑美洲的安全秩序。復旦大學美國研究中心教授張家棟分析指出，這場會議不僅是川普政府鞏固「戰略後院」的指標性動作，更隱含了對域外大國在拉美影響力的「軟性排他」意圖。即便會場營造出將領雲集的團結氛圍，美方仍需面對深重的歷史陰影與區域內國家的信任赤字，這場「後院保衛戰」的實質成效仍充滿挑戰。

美國五角大廈11日召開了一場罕見且規模宏大的軍事會議。在美軍參謀長聯席會議主席丹·凱恩（Dan Kane）的召集下，來自西半球34個國家的軍方高級官員齊聚一堂。復旦大學美國研究中心教授張家棟分析，「這不僅是自冷戰結束以來該地區最大規模的軍事高層集結，更被視為川普政府在『美國優先』旗幟下，重新定義美洲安全架構、鞏固「戰略後院」的標誌性舉措。」

張家棟指出，此次會議最引人注目的首先是其參與的規格與廣度，有34國防務首長集結。除了美國、加拿大、墨西哥這三個北美自由貿易協定的核心成員外，巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞等南美強國悉數到場。會議還打破了傳統的地理疆界，特別邀請了英國、法國、丹麥等在西半球擁有海外領地的歐洲盟友的高級軍事領導人出席。

張家棟表示，這種安排透露出美方的戰略意圖：西半球的安全不僅僅是美洲國家的內部事務，更是一個涉及跨大西洋盟友利益的複雜系統。作為會議的主持人，丹·凱恩試圖用「共同威脅」這一敘事框架，消除拉美國家長期以來對美國軍事干預的顧慮。

會議議程涵蓋「反毒品」與「全域安全」議程非常廣泛。雖然會議的官方通報主要圍繞打擊毒品走私、跨國犯罪組織以及反恐怖等議題展開，但美國定義的安全威脅已經發生了質變。

張家棟三點分析，首先「反毒戰爭的軍事化」，過去緝毒主由執法部門負責，如今美國釋放強烈信號，將毒品走私上升為國家安全威脅，必須動用軍事手段解決。

其次，「反恐活動與邊境安全議題深度綁定」。美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在會上強調，「邊境安全是最後一道防線，而非第一道。」這意味著美國正推動新的「前沿防禦」概念，試圖將安全防線前推至西半球其他角落，其真實意圖在於打著反毒反恐旗號，建構跨美洲的軍情報一體化體系。

他認為，這場會議反映了美國地緣戰略的重大調整。一方面，這是川普政府「後院保衛戰」的體現。面對域外大國在拉美的基礎建設投資與軍事合作，美國如芒刺在背。召集34國首長，實為一種「軟性排他策略」，透過強化美軍與拉美軍隊操作系統的兼容性，從技術與人脈上鎖定各國防務取向，擠壓域外大國的合作空間。

張家棟繼續分析稱，美國正以「注重實效的安全政策取代價值觀外交」。與以往充斥民主、人權說教的會議不同，此次刻意淡化意識形態，轉向聚焦功能性合作。這也吸引了一些政治立場與美相左的國家派出代表參會。

「美洲並非鐵板一塊」，張家棟直言，儘管會議營造了西半球「團結一致」的表象，幾十位將軍身著軍裝圍坐一起的照片極具視覺衝擊力，但美國要實現其目標仍面臨很多挑戰，「歷史陰影與信任赤字仍然存在，美國在拉美的軍事存在留下斑斑劣跡。」

儘管美國防部長試圖展現平等的姿態，西半球國家對美軍意圖的深層懷疑並未消散。張家棟指出，「這些國家的將軍們，可能更擔心自己的國家會不會成為第二個委內瑞拉，而不是如何應對源自區域外的所謂威脅。這些國家中，有多少是真心實意支持美國的軍事意圖，有多少只是為了爭取美國的軍事援助資金，又有多少僅僅是給美國捧場以防止美國的輿論攻擊，仍是未知數。」主權平等與戰略自主，仍然是很多西半球國家與美國進行軍事和戰略合作時的底線。

另一方面，各國普遍面臨能力與意願不匹配的問題。美國的軍事情報能力最強，其他國家要落後得多。因此，合作往往意味著美國要向其他國家提供援助。但川普政府所偏愛的「交易主義」風格，又在阻止美國向其他國家提供援助。這會導致西半球國家之間難以真正開展有效的聯合行動。

張家棟總結，此次會議標誌著美國對拉美政策從「有限關注」轉向更主動、軍事化且功利性的接觸。然而，會議目前仍以強化對話與象徵性互動為主，實質性的合作協議尚未達成，後續影響仍有待觀察。

02/20 全台詐欺最新數據

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

