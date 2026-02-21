　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話賴清德重啟對美關稅談判　國民黨團：別葬送台灣三代人未來

▲▼ （0215 1800照片才可用) 賴清德於小雪山雷達站發表春節談話 。（圖／總統府提供）

▲賴清德總統。（圖／總統府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台美完成簽署對等貿易協定（ART），美國最高法院判決美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅無效。國民黨團今（21日）向賴清德總統發出嚴正警告，面對此一違憲判決，賴政府必須立刻懸崖勒馬、重啟談判，絕不能讓台灣三代人的未來，無辜葬送在民進黨「喪事喜辦」的極不對等協議中。

國民黨團痛批，對於賴清德、卓榮泰、鄭麗君等人卑躬屈膝、倚美賣台的惡劣行徑，予以最嚴厲的譴責與唾棄；國民黨團嚴正指出，若非藍白黨團在立法院的強力捍衛與死守、堅持談判必須公開透明，力保台積電、台灣農業與汽車產業，並嚴防萊豬、毒牛叩關，全台灣人民血汗打拚數十年才攢下的國家基業，恐早已被賴清德政府雙手奉上、出賣殆盡。

國民黨團指出，民進黨在野時高喊「美豬萊劑零檢出、禁止美牛進口、簽署協議必須經國會通過」，如今賴清德總統大權在握，竟毫無下限地將過去的承諾當成廢紙踐踏，不僅門戶洞開全面放行毒豬、毒牛入台，將台積電拱手讓人，更任由美國高達六成農產品免關稅傾銷台灣，無情扼殺國內農民的生存空間。國民黨團嚴正質問賴清德政府，如果這不是賣台，什麼才是真正的賣台？

國民黨團表示，美國最高法院針對「對等關稅協議」的違憲判決，是對川普總統破壞國際秩序最沉重的打擊，更是美國司法獨立最莊嚴的宣示。面對這份出賣台灣未來三代人利益的不平等條約，國民黨團強烈要求賴清德總統，務必把握此一歷史重大的關鍵轉折，立即重啟談判，力保台積電、捍衛農民與汽車產業生存、全面封殺毒豬毒牛輸台，是政府無可推卸的底線與天職，更是最應該做的事。若賴政府繼續執迷不悟，一意孤行，必將面臨全民最無情的反撲。
 

