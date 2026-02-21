小獼猴緊抱「絨毛玩偶」當媽！網憂牠遭排擠　IKEA搭熱潮賣到缺貨

▲日本小獼猴Punch因缺乏母愛而仰賴紅毛猩猩絨毛玩偶的姿態爆紅。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合外電報導

在日本動物園熊貓陸續歸還中國、掀起話題之際，千葉縣一隻年幼日本獼猴意外成為「療癒新寵」。出生不久即遭母親棄養的雄性幼猴Punch，在人工哺育下長大，回歸猴群後仍緊抱著一隻IKEA紅毛猩猩絨毛玩偶當作「母親」，努力融入群體的模樣被拍下後迅速爆紅，不僅感動網友，也帶動玩偶銷量攀升。

根據日媒《讀賣新聞》，Punch現年約6至7個月，去年7月26日出生於千葉縣市川市立動植物園。園方指出，牠的母猴生牠時是第一胎，加上盛夏酷暑導致體力下滑，對照顧兒子興趣缺缺，Punch出生後隔天便改採人工哺育，以奶瓶餵養長大。今年1月19日，園方讓牠重返約60隻獼猴組成的猴山群體，正式展開社交生活。

不過，對於自幼缺乏母猴依附經驗的Punch而言，融入猴群並不容易。日本獼猴幼崽通常會緊抱母親獲得安全感，但Punch沒有這樣的依靠。園方曾嘗試以捲成筒狀的毛巾或其他玩偶作為替代品，但不是讓牠感到不適，就是因抓握困難而作罷。

最後，園方選定一隻毛長、易於攀抱，且手部附有布質黏扣帶的紅毛猩猩絨毛玩偶，成為Punch的「母親」。

這隻玩偶如今成為Punch形影不離的心靈支柱！牠常拖著比自己身形大上一倍的玩偶在猴山來回走動，遇到其他猴子威嚇或場面嘈雜時，便立刻奔回玩偶懷抱，緊緊依偎，甚至靠著入睡。隨著成長，Punch外出玩耍時間漸增，但仍會回到「母親」身邊休息。

園方表示，即便有猴子一生無法完全融入群體，Punch卻展現高度社交性，會主動貼近其他猴子背部示好，努力打開交友圈。園方在官方社群平台X分享牠的成長故事與照片後，貼文迅速累積超過7萬個按讚、瀏覽數突破310萬次，並出現「#がんばれパンチ」（加油吧Punch）標籤。

▲日本小獼猴Punch成為新寵。（圖／翻攝自X）

日本網友暱稱該玩偶為「母猩猩媽媽」，直呼，「牠抱得好珍惜，太讓人心疼又可愛」、「已經能離開媽媽去交朋友了」。

Punch之名也別具意義，取自《魯邦三世》作者Monkey Punch的筆名致敬。值得一提的是，園內過去也曾有名為「Otome」的母猴因育兒放棄而人工哺育，當年抱著玩偶「拉拉熊」走紅，最終成功融入猴群並順利生產。園方期盼Punch未來也能如前輩般健康成長。

▲IKEA也透過小獼猴Punch熱潮宣傳紅毛猩猩絨毛玩偶，賣到缺貨。（圖／翻攝自X）

隨著Punch爆紅，牠所依賴的IKEA「DJUNGELSKOG」系列紅毛猩猩玩偶也掀起搶購潮。IKEA日本公司17日捐贈包括紅毛猩猩在內共33隻動物玩偶，作為園方備品。

IKEA表示，該系列商品在日本、美國與韓國銷量明顯成長，台灣售價為499元，官網目前顯示賣到缺貨。IKEA全球兒童產品團隊負責人Karin Pedersen則向《紐約時報》指出，「最重要的是牠能依自己的步調融入群體，讓玩偶陪伴牠直到能完全獨立。」