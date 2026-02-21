　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

對等關稅被擋！川普啟動「301調查」　美財長曝還有1招更狠

▲▼美中貿易會談結束後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent，右）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer，左）瑞士日內瓦出席記者會。（圖／路透）

▲ 美國貿易代表葛里爾與財政部長貝森特。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院20日以6比3票裁定川普政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵全球關稅違法，川普隨即啟動備案，宣布對全球進口商品暫時加徵10%關稅150天，並要求美國貿易代表署（USTR）根據1974年《貿易法》第301條展開新一波調查。美國貿易代表葛里爾證實，新調查將鎖定多數主要貿易夥伴，範圍涵蓋藥品定價、強迫勞動、產業過剩產能等多項議題。

川普政府早有備案　12國已達貿易框架協議

《路透》報導，川普政府數月來持續警告各國及企業界，若IEEPA關稅被擋，將改採其他法律工具因應貿易爭議。葛里爾（Jamieson Greer）表示，「即使在訴訟進行期間，我們的貿易夥伴仍展現誠意，參與談判並簽署協議。我們有把握川普總統談成的所有貿易協議都將繼續生效。」

根據美國外交關係協會（CFR），川普政府已和12個國家達成貿易框架協議，另與7國簽署正式協定。葛里爾說明，最高法院裁決僅廢止所謂「對等關稅」與「芬太尼關稅」，其他依據不同法源課徵的大規模關稅依然有效。

301條款調查範圍廣　產能過剩到數位稅都納入

他也透露，新啟動的第301條調查可能涵蓋產業產能過剩、強迫勞動使用、藥品訂價策略及針對美國科技企業與數位產品的歧視性行，數位服務稅、海洋污染問題及海鮮、稻米等特定產品貿易行為也可能納入。

葛里爾強調，USTR將加速調查，一旦發現不公平貿易行為，關稅將成為可運用的反制工具之一，也將持續推動目前對中國、巴西等國的第301條調查。

財長：法院剝奪談判籌碼　但總統仍握禁運權

財政部長貝森特（Scott Bessent）則向《福斯新聞》表示，最高法院裁定後國家安全與財政收入方向完全沒變，真正改變的是「法院剝奪總統的談判籌碼」。

不過他認為，這項決定某種程度上反而令川普握有更強硬的施壓手段，「法院確認總統確實擁有實施全面禁運的權力」，「總統在3天之內就可依據第122條實施10%全球關稅，因此財政部預估2026全年度稅收不會減少」。

貝森特：裁決是美國人民損失　訴訟恐拖數年

貝森特直言，這份裁決是美國人民的損失，因其剝奪川普利用IEEPA立即施壓的能力，且後續訴訟「可能拖上數月至數年才能走到賠償階段。」他也說明，政府仍可透過其他機制課徵關稅，也可動用總統權限實施全面禁運，只是無法從禁運中收到任何稅金。

至於現有貿易協定是否受影響，貝森特認為各方仍會遵守承諾，並承諾關稅最終會回到原有水準，「只是執行方式不那麼直接又複雜一點。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
墾丁渡假遭機師「掀衣狂吻」　女拍門大叫：讓我出去！
烏來拋錨遇天價拖吊！　氣炸當街槓業者
南僑集團重訊！　創辦人陳飛龍逝世
天后零偽裝搭捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：沒人發現
快訊／開工大吉變「大火」　百萬賓士燒成廢鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爸爸帶哥姊出門！　日「孟加拉媽媽」在家溺死剛出生兒子

安德魯被捕「最重終身監禁」！　英政府擬立法剝奪王位繼承權

對等關稅被擋！川普啟動「301調查」　美財長曝還有1招更狠

泰10歲童「遭學長硬扯下體」！忍3天不敢說　整顆睪丸壞死切除

深海沉睡600年！　世界最大「中世紀超級貨輪」現蹤丹麥

南韓政府部長「酒後駕駛」連環撞　隔天慘遭青瓦台免職處分

台灣免驚？川普關稅違法　紐時分析：晶片豁免「紡織農產」受影響

強硬施壓伊朗！川普擬採「初步有限打擊」　重兵部署中東警告意味濃

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

爸爸帶哥姊出門！　日「孟加拉媽媽」在家溺死剛出生兒子

安德魯被捕「最重終身監禁」！　英政府擬立法剝奪王位繼承權

對等關稅被擋！川普啟動「301調查」　美財長曝還有1招更狠

泰10歲童「遭學長硬扯下體」！忍3天不敢說　整顆睪丸壞死切除

深海沉睡600年！　世界最大「中世紀超級貨輪」現蹤丹麥

南韓政府部長「酒後駕駛」連環撞　隔天慘遭青瓦台免職處分

台灣免驚？川普關稅違法　紐時分析：晶片豁免「紡織農產」受影響

強硬施壓伊朗！川普擬採「初步有限打擊」　重兵部署中東警告意味濃

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

沉浸式閱讀新體驗　台東圖書館親子閱讀區正式開放

AI時代大學競爭力　東海奪建築設計學群私校第一

超劣國中生「讓烏龜抽菸」照片曝　桃園動保處：最高可罰7萬5

爸爸帶哥姊出門！　日「孟加拉媽媽」在家溺死剛出生兒子

新賽季少「雙林」打線現缺口　陳傑憲喊話年輕人點名3小將

安德魯被捕「最重終身監禁」！　英政府擬立法剝奪王位繼承權

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

春節南橫車潮湧現　關山警強化疏導與取締維護順暢安全

去年痛還在！林岳平目標「不馬虎」　勉獅將拿大約繳出應有實力

亞洲6大恐怖片嚇到歐美搶翻拍！　貞子蟬聯台灣日片票房冠軍17年成傳奇

【為了錢拚了】玩黏錢遊戲見鈔票飛走 她直接飛撲接殺

國際熱門新聞

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普宣布加徵10%全球關稅

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

日本自駕出事！台灣一家5口3人重傷

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

又點名台灣「搶走晶片」　川普回應關稅裁決

81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

川普關稅違法「美股收紅」　台積電ADR大漲2.85%

川普關稅被推翻　全球貿易恐再陷混亂

對等關稅被判違法　川普還有4招可用

川普政府「估需退5.5兆關稅」　各國大廠討錢

川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

更多熱門

相關新聞

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

美國最高法院20日裁定，總統川普針對全球各國的對等關稅政策違法，國民黨則喊話賴政府應爭取重啟談判。對此，前國民黨立委許毓仁今（21日）針對台灣怎麼「對華府說話」列出3重點，他強調，第一，要求白宮公布並可執行的口徑，先把重談成本降到最低、第二，對外呈現「監督可以更嚴，但方向一致、履約一致」，華府最在意台灣是否能維持政策承諾可信、第三，讓華府理解台海穩定是決定印太秩序與全球供應鏈安全的基礎條件。

川普關稅違法　傅崐萁：政院應重新確立談判底線

川普關稅違法　傅崐萁：政院應重新確立談判底線

國民黨團喊話賴清德重啟對美關稅談判

國民黨團喊話賴清德重啟對美關稅談判

川普關稅違法　紐時揭台灣「這些產業」受影響

川普關稅違法　紐時揭台灣「這些產業」受影響

關稅生變　行政院：「對等貿易協定」是否送交立院審議會適時因應

關稅生變　行政院：「對等貿易協定」是否送交立院審議會適時因應

關鍵字：

川普最高法院全球關稅貿易調查美國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普宣布加徵10%全球關稅

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面