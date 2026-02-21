對等關稅被擋！川普啟動「301調查」　美財長曝還有1招更狠

▲ 美國貿易代表葛里爾與財政部長貝森特。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院20日以6比3票裁定川普政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵全球關稅違法，川普隨即啟動備案，宣布對全球進口商品暫時加徵10%關稅150天，並要求美國貿易代表署（USTR）根據1974年《貿易法》第301條展開新一波調查。美國貿易代表葛里爾證實，新調查將鎖定多數主要貿易夥伴，範圍涵蓋藥品定價、強迫勞動、產業過剩產能等多項議題。

川普政府早有備案 12國已達貿易框架協議

《路透》報導，川普政府數月來持續警告各國及企業界，若IEEPA關稅被擋，將改採其他法律工具因應貿易爭議。葛里爾（Jamieson Greer）表示，「即使在訴訟進行期間，我們的貿易夥伴仍展現誠意，參與談判並簽署協議。我們有把握川普總統談成的所有貿易協議都將繼續生效。」

根據美國外交關係協會（CFR），川普政府已和12個國家達成貿易框架協議，另與7國簽署正式協定。葛里爾說明，最高法院裁決僅廢止所謂「對等關稅」與「芬太尼關稅」，其他依據不同法源課徵的大規模關稅依然有效。

301條款調查範圍廣 產能過剩到數位稅都納入

他也透露，新啟動的第301條調查可能涵蓋產業產能過剩、強迫勞動使用、藥品訂價策略及針對美國科技企業與數位產品的歧視性行，數位服務稅、海洋污染問題及海鮮、稻米等特定產品貿易行為也可能納入。

葛里爾強調，USTR將加速調查，一旦發現不公平貿易行為，關稅將成為可運用的反制工具之一，也將持續推動目前對中國、巴西等國的第301條調查。

財長：法院剝奪談判籌碼 但總統仍握禁運權

財政部長貝森特（Scott Bessent）則向《福斯新聞》表示，最高法院裁定後國家安全與財政收入方向完全沒變，真正改變的是「法院剝奪總統的談判籌碼」。

不過他認為，這項決定某種程度上反而令川普握有更強硬的施壓手段，「法院確認總統確實擁有實施全面禁運的權力」，「總統在3天之內就可依據第122條實施10%全球關稅，因此財政部預估2026全年度稅收不會減少」。

貝森特：裁決是美國人民損失 訴訟恐拖數年

貝森特直言，這份裁決是美國人民的損失，因其剝奪川普利用IEEPA立即施壓的能力，且後續訴訟「可能拖上數月至數年才能走到賠償階段。」他也說明，政府仍可透過其他機制課徵關稅，也可動用總統權限實施全面禁運，只是無法從禁運中收到任何稅金。

至於現有貿易協定是否受影響，貝森特認為各方仍會遵守承諾，並承諾關稅最終會回到原有水準，「只是執行方式不那麼直接又複雜一點。」