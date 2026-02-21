開飛航也能玩！他跪求「iPhone離線遊戲」　2神作被推爆：搭機必備

▲有網友詢問，iPhone沒有網路有沒有哪些離線手遊可以打發時間？釣出一堆玩家推薦小丑牌和吸血鬼倖存者2款神作，圖為示意圖。（翻攝自PhotAC圖庫）

文／鏡週刊

有手機的人不一定有網路，或者網路訊號經常不穩定，那有沒有哪些遊戲，沒有網路也能玩？一名網友日前上網詢問表示，自己購買iPhone手機，卻常離線，想找不用連網又能打發時間的iOS手遊，意外釣出玩家私藏名單，推薦手遊從卡牌到經典都有，多數人選的是小丑牌（Balatro）和吸血鬼倖存者（Vampire Survivors）。

這名網友是日前在PTT發文表示，去年買了第一支iPhone，但SIM卡還插在原來安卓手機上，iPhone大多數時間都沒網路，只有偶爾使用Wi-Fi，因此想找幾款離線可以玩的iOS手遊打發時間。原PO指出，他希望找一些下載量高、口碑好、完全不需網路、不限類型的iOS遊戲，像棋類、俄羅斯方塊或踩地雷都可以。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發熱議，多數網友力推卡牌神作小丑牌（Balatro），「小丑牌，這個超好玩。」、「看起來就小丑牌了，不然Slay the Spire（殺戮尖塔）也行。」、「小丑牌一生推。」、「小丑牌絕對可以玩超久」；也有網友提到Vampire Survivors（吸血鬼倖存者），「我都在飛機上玩Vampire Survivors。」、「殺戮尖塔、卡牌類的GOAT，再來才是小丑牌，還有大名鼎鼎的吸血鬼倖存者」。

其他網友則提到，「紀念碑谷 」、「Alto’s Odyssey瘋狂滑沙。」、「SEGA Classics」、「裝Delta Emulator去玩GBA遊戲。」不過，有網友認為，蘋果手機專用的Apple Arcade就很夠玩了，「Apple Arcade裡面滿多好玩的遊戲」。



更多鏡週刊報導

生母遺棄...日本小獼猴靠「猩猩玩偶」陪伴打入群體 超萌互動百萬人揪心喊：Punch加油

最高法院裁定川普加徵關稅違法 歐美各國反應一次看

凌晨4點緊急插管！醫談春節ICU感人一幕 「有6、7人一起救命」揭真實現場