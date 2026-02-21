千年清溪香火渡海來台　安溪城隍祖廟見證閩台287座分靈神緣

▲ 跨越海峽的香火，《兩岸信俗——安溪城隍公》紀錄片 。（圖／廟方提供）

大陸中心／綜合報導

福建省最早興建的城隍廟之一「安溪城隍廟」，至今建廟1070周年。這座古稱「清溪城隍廟」的祖廟，承載自五代以降的千載歷史，更見證了明清以來安溪先民將信仰帶往台灣的文化信仰。如今祖廟分靈在台灣各地開枝散葉，由安溪城隍廟分爐而建的廟宇多達287座，分布於嘉義、台南、高雄、台北等地各地開花結果。

安溪城隍廟古稱「清溪城隍廟」，始建於五代後周顯德3年（西元956年），是福建省內興建最早的城隍廟之一。城隍神在民間信仰中職掌陰陽兩界，負責察理善惡是非，多由對地方有功的名臣英雄充任。

一支名為《兩岸信俗——安溪城隍公》紀錄片播放後，引起兩岸熱議。畫面中，紅牆碧瓦、飛檐翹脊的安溪城隍廟靜靜矗立，將觀眾帶入這座跨越千年的信仰空間。

該紀錄片選擇在福建安溪（古稱清溪）城隍祖廟建廟1070周年，十分具有紀念意義。據傳城隍宮及城池之神，整理一層陰陽兩界之鬼魂與僧人的是非善惡，多有有功於地方民眾的名臣英雄充當。安溪城隍廟是福建省最早興建的城隍廟之一，古稱清溪城隍廟，始建於5代後周顯德3年，迄今已有1000多年歷史。廟中供祀城隍公和城隍夫人，城隍尊神封號。

廟中資深法事人員陳師傅介紹，安溪祖廟主祀「顯佑伯」，民間尊稱為「清溪顯佑伯主」。據史料記載，清溪城隍曾因庇佑安溪、晉江、南安、惠安、同安等五縣百姓免於旱澇風災，多次受朝廷敕封。廟內至今珍藏一枚傳為宋仁宗賜封的「帝印」，印鈕為蟾蜍造形，象徵城隍爺察理之功；正殿五尊城隍神像身著黃袍金冠，威嚴慈憫，俯視芸芸眾生。

▲ 安溪城隍公建築瑰寶：千年龍柱與重檐歇山式美學。（圖／廟方提供）

安溪城隍廟歷經宋、元、明、清多次興修。雖然舊廟的部分殿宇於20世紀中葉因故拆建，但現存建築仍嚴格遵循舊有規制。新廟佔地2000多平方米，主體為重檐歇山式建築，依山勢拾級而上，氣勢雄渾。

廟內的建築藝術極具價值，最具代表性的莫過於由舊廟移至現址的「千年龍柱」，石刻雕工精細，見證了千年的風雨滄桑。紅牆碧瓦、飛檐翹脊，搭配精雕細鏤的雙龍戲珠與松鶴圖案窗櫫，展現了閩南傳統建築的巔峰工藝。

安溪城隍信俗不僅紮根於閩南茶鄉，更隨著移民潮傳播至台灣。明末清初，安溪先民渡海赴台墾荒，為求神明庇佑，紛紛將故鄉城隍的香火帶入行囊。

這份信仰在台灣各地生根發芽，從嘉義、台南、高雄到台北，安溪城隍的影響力遍及全島。根據不完全統計，目前台灣各地由安溪祖廟分靈而建的城隍廟多達287座。對許多台灣民眾而言，安溪城隍廟不僅是祈福之處，更是尋根問祖、寄託鄉情的重要聖地。

▲ 安溪城隍公渡海傳香，台灣287座分靈廟的源頭。（圖／廟方提供）。

每年清明節前後是安溪最隆重的時節，廟方會舉行「駐兵坐轎」與「迎兒巡城」等春巡活動。據清代嘉慶年間石碑記載，城隍春巡歷史悠久且備受重視。

近年來，安溪城隍春巡已成為兩岸文化交流的重要媒介。來自嘉義、花蓮、東港等地的台灣信眾經常組團回到安溪謁祖進香，參與春巡盛事。透過定期舉辦的城隍文化學術研討會與聯誼活動，這份跨越海峽的「神緣」持續加深兩岸的情感連結。