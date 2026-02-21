　
政治

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國最高法院20日裁定，總統川普針對全球各國的對等關稅政策違法。對此，粉專政客爽今（21日）表示，所以台積電是不是白送了？台灣買了一份「最貴且無法退費的保險」，這種政策的持續「髮夾彎」會打亂半導體企業的全球布局節奏，導致研發資金被法律訴訟與合規成本吃掉，進而拖累技術領先的優勢，「我們付出了未來，卻換到一個沒有保障的北七結果」。

政客爽表示，美國最高法院宣判川普關稅政策違憲，所以台積電是不是白送了？為了關稅政策跟美國施壓，台積電等企業承諾在美國加碼數千億美元的投資，實際上在美國運營本來成本就極高、毛利率被壓縮。

政客爽表示，美國最高法院判定川普原本的關稅政策違法，這意味著台灣當初是為了躲避一個「根本不合法的威脅」，而簽下了極不平等的投資契約。

政客爽認為，台灣買了一份「最貴且無法退費的保險」，這對企業的長期獲利能力是重大的侵蝕，這感覺就像是你為了怕漲價，提前買了天價的預售票，結果隔天政府宣布以後大家入場都免費，卻退不了票。

政客爽強調，半導體是高度資本密集的產業，蓋一座晶圓廠動輒五年、十年，企業需要的是穩定的政策環境，這種政策的持續「髮夾彎」會打亂半導體企業的全球布局節奏，導致研發資金被法律訴訟與合規成本吃掉，進而拖累技術領先的優勢。

政客爽說，值得一提，川普為此還嗆「台灣偷走了美國的晶片產業」，這是否暗示在接下來的關稅反擊中，台灣的半導體與 AI 硬體極大機率會被納入《232 條款》或《301 條款》的單獨打擊名單？

最後，政客爽直言，「我們付出了未來，卻換到一個沒有保障的北七結果」。

▼台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（圖／行政院提供）

▲▼台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（圖／行政院提供）

