關稅生變　行政院：「對等貿易協定」是否送交立院審議會適時因應

▲對等關稅被宣布違法。（圖／路透社）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦最高法院20日裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收對等關稅「違法」。在野黨也呼籲撤回撤回ART協議。對此，行政院發言人李慧芝今（21）日表示，包括是否將「對等貿易協定」送交立法院審議等，政府也都會適時因應。不論川普政府後續關稅政策如何發展，政府必會一如既往，爭取國家最大利益，維繫產業的國際競爭力。

在台美簽訂ART後不久，美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。該判決指稱，該法律「並未授權總統徵收關稅」。對於美國和他國在這些關稅下所談判達成的貿易協議是否仍算數，川普表示，其中許多協議依然有效，雖然有些會失效，但將被其他關稅取代。

國民黨立委賴士葆認為，現在ART法源基礎已變動，要求撤回ART協議，送交立法院的MOU查照案應改為實質審查，無論IEEPA情報和法律風險評估是誰做的，卓榮泰、林佳龍應即刻負起最終責任。

對此，李慧芝指出，自美國政府於2025年4月對全球各國課徵對等關稅以來，我方政府始終秉持國家利益、產業利益、糧食安全、國民健康等四大原則，與美方持續磋商，確保維繫我國各項產業競爭力。在美國聯邦最高法院公布針對《國際緊急經濟權力法》判決後，面對美方隨即改採《1974年貿易法》第 122 條徵收10% 臨時關稅作法，初判對我國衝擊影響有限，但政府仍然將密切關注並與美方維持緊密溝通以了解具體作法，並適時因應。

政院表示，至於政府目前透過簽署「對等貿易協定」及「臺美投資備忘錄」取得談判成果，並成功爭取到232條款各項關稅之最惠國待遇，由於美國政府尚待確定如何執行與各國已簽署之「對等貿易協定」，但已表明232條款等關稅措施等將持續擴大，因此，政府會持續密切關注川普政府相應措施，審慎評估後續應處作為。

政院指出，包括是否將「對等貿易協定」送交立法院審議等，政府也都會適時因應。不論川普政府後續關稅政策如何發展，政府必會一如既往，爭取國家最大利益，維繫產業的國際競爭力。

行政院長卓榮泰曾在農曆年前的2月13日召開記者會指出，台美對等貿易協定（ART）已完成，將併同1月簽署的台美投資MOU一同送立法院審議。而根據條約締結法第8條，條約案經簽署後，經貿辦應於30天內將ART報請行政院核轉立法院審議。卓榮泰表示，美方願意照行政程序讓談判內容予以生效，而非等待台灣國會程序完成做生效條件，這是善意與信任；在此之下，台灣也應該更有互信，期待中華民國台灣是可靠信任的夥伴，行政院會啟動最快程序完成必要法定流程，也希望國會儘速審議，讓條約完整有效。