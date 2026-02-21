遊歐吃Buffet！台人1原因罵「全都不能吃」　導遊怒：下地獄拔舌頭

▲帶團遇到吃素超嚴格的旅客，讓領隊超崩潰！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「會害妳修行破功？」一名帶團20多年的領隊抱怨，一名旅客是素食者，到了歐洲用餐時卻對他破口大罵，現場沒有東西可吃，因為鍋子炒過肉類不能吃、冬天無法吃生菜，就連素食專區也嫌棄。貼文掀起討論，網友紛紛搖頭直言，「自備饅頭、大餅出國」、「應該自己組吃素團」。

一名領隊在臉書《靠北旅遊業》表示，從事帶團工作20多年接待不少吃素旅客，卻坦言「最怕遇到臨時加碼規定的素食客」。他分享一次帶團到歐洲的經驗，旅程第一餐安排中西式自助餐，現場有沙拉、現炒蔬菜區，甚至標示Vegetarian專區，名單上也註明對方為「蛋奶素」，沒想到仍被對方當場破口大罵，讓他相當無奈。

出國吃素踩雷？旅客嫌全場都不能吃



原PO指出，該名旅客主張炒菜師傅同一口鍋曾炒過肉、摸過肉，因此炒菜類全都不能吃；冬天吃生菜會不適也拒絕；剩下的素炒飯、素炒麵、素蒸餃與洋蔥炒蘑菇，又因為含五辛或澱粉不常吃而排除。甚至還質疑若未逐一向店家確認細節，會「害她破功」。

原PO直言，自己多年帶團觀察，部分俗家素食者對飲食要求極為嚴格，但事前未完整告知，卻在現場情緒失控責怪領隊，讓他壓力極大。最後，領隊更忍不住飆罵一句，「我是覺得為了吃就破口大罵的人，修什麼行都是要下地獄拔舌頭的！」

文章曝光後，引來萬人熱議，「開口阿彌陀佛，但內心都是毒蛇」、「吃全素又不能配合的人，最好不要跟團出國，造成自己和別人的困擾」、「旅行社要開始教育國人， 國外的吃素環境沒有像台灣那麼好， 就真的只有菜可以吃， 能料理的蔬菜種類只有三四種」、「為何出門不自備餐罐？太執著了…出門在外方便素就好」、「應該自己組吃素團，這樣比較不會影響別人」、「自備饅頭、大餅出國，不然旅遊不便自行處理，各國風情不同，隨緣素泡麵以防萬一」。