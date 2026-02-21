　
社會 社會焦點 保障人權

打瞌睡「刮中大獎瑞典坦克」竟跑了　警調監視器逮人這下慘了

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名林女Volvo轎車被張男駕車刮傷，張竟然肇逃。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中林姓女子把Volvo XC40愛車停在家門口，結果聽到一聲巨響，出來查看發現左側車身被刮出長長痕跡，但肇事駕駛卻落跑了，經警方調閱監視器，查出一名張男肇事，自稱是剛下班精神不濟釀禍，警方依道交條例舉發張男。

第三警分局說，林女（50歲）當天將車輛停在南區南平路家門口，突然聽見屋外有巨響，趕緊出門查看，赫然發現愛車被人擦撞，左側車身慘不忍睹，但無人留在現場，立即向警方報案。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼張男肇逃被逮，警方再對他舉發。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方調閱監視器後，發現一輛白色轎車行經該處時，車輛突然偏移車道，撞上林女轎車，循線通知肇事男子張男（42歲）到案說明。

張男自稱，事發當時剛下班，正在返家途中，一時精神不濟恍神打瞌睡，又因為另有其他事情要做，才未報案離開現場，自己的車輛也因為車禍受損，但已經送至修配廠。

警方後續依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對張男肇事未依規定處置之行為依法舉發，可處1000元以上3000元以下罰鍰，逃逸者吊扣其駕駛執照1個月至3個月。另協助林姓車主辦理後續賠償事宜。

台中瑞典坦克車禍打嗑睡睡覺車禍

