國道2處時速30公里⭣　下午有11處地雷路段

▲國道今日上午發生18起事故。（圖／高公局提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今日為春節連續假期初五，截至上午11時，國道全線交通量為38.9百萬車公里，預估今日交通量為119百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。高公局預判下午有11處路段為重點壅塞路段，目前國1北向大雅系統至台中系統、國5北向宜蘭至頭城時速則僅剩30公里以下。

▲▼國道下午11處路段為重點壅塞路段。

高公局指出，今日上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅系統至台中系統，時速約30公里，以及國5北向宜蘭至頭城，時速約15公里，其餘路段均能維持行車順暢。

同時預判下午重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等共11處。

另截至11時國道共發生18件事故，如上午10時8分於國1北向鼎金系統出口處發生小客車及小貨車追撞事故，占用匝道車道，於10時37分排除，造成後方車流回堵1公里；10時19分於國1北向236.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時24分排除，造成後方車流回堵1公里；11時6分於國3北向337.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時20分排除，造成後方車流回堵3公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。