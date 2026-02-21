　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸公司「懸賞274萬」尋找模特愛犬　他急喊：擔心狗狗不在了

▲付先生的公司「懸賞274萬」尋找辛巴。（圖／翻攝自微博）

▲付先生的公司「懸賞274萬」尋找辛巴。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東惠州一家公司近日在社群平台張貼「60萬元重金尋狗」啟事，引發網友熱議。走失的是一隻名為「辛巴」的伯恩山犬，公司表示，只要成功找回，一定兌現60萬元懸賞（人民幣，下同約台幣274萬元）。

據《縱覽新聞》報導，該公司負責人付先生表示，辛巴今年4歲半，是體重約37公斤的成年公犬，黑白棕三色相間，個性溫順親人。辛巴不僅是公司長期培養的「明星模特犬」，也是團隊的重要成員，「我們從小看著牠長大，養了4年多，感情非常深厚。牠走失後，整個團隊都心急如焚，希望市民朋友多幫忙留意。」

▲辛巴在公司擔任拍攝的模特犬。（圖／翻攝自微博）

▲辛巴在公司擔任拍攝的模特犬。（圖／翻攝自微博）

付先生回憶，2月1日下午3點左右，工作人員帶著辛巴，前往上海虹橋機場附近南石橋路，參加一場寵物活動，期間不慎走失。事發後團隊立即在當地搜尋並報警求助，但至今仍未尋獲。辛巴走失已近20天，警方也表示近期犬隻走失案件較多，目前尚未有明確線索。

對於外界質疑60萬元懸賞是否真實，付先生直言，「這隻犬並非普通寵物，本身價值就高，更重要的是牠承載了整個團隊的情感，60萬元對公司來說，並不是承擔不起的數字，只要有人幫我們找到辛巴，這筆錢一定會兌現。」他也補充，即便只是提供關鍵有效線索，也會給予相應酬謝。

▲▼陸公司「懸賞274萬」尋找模特愛犬。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友擔心辛巴被抓去狗肉場。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸公司「懸賞274萬」尋找模特愛犬。（圖／翻攝自微博）

談到目前最擔心的事，付先生坦言，「辛巴走失的時間有點久了，現在最擔心的是牠是否還在。」他表示，上海多個遛狗群的網友都在協助留意動向。19日上午已有一名網友反映，在虹橋花谷五區垃圾場後方的狗場疑似看到伯恩山犬，團隊正聯繫上海朋友進一步確認。

上海市公安局閔行分局虹橋派出所值班人員則表示，對此事暫不了解，無法提供更多資訊。至於懸賞是否具法律效力，律師指出，公開懸賞原則上屬於有效承諾，若有人依約完成尋回行為，懸賞人應依承諾支付報酬。

