售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」　4月正式下線

▲特斯拉新車沒有方向盤沒有腳踏板：傳出定價換算不超90萬台幣、不需要人開 （圖／翻攝 快科技）

記者任以芳／綜合報導

特斯拉（Tesla）首輛賽博無人駕駛電動車「Cybercab」已正式於美國得州超級工廠下線。這款車型被視為特斯拉無人駕駛出租車服務（Robotaxi）的核心營運車輛，官方公告指出，該車將於2026年4月啟動量產，標誌著無人駕駛商業化邁入新里程碑，特色是「無方向盤、無踏板、無後視鏡。」

陸媒《快科技》20日最新消息，Cybercab的設計顛覆了傳統汽車構造，車艙內採兩座設計，並徹底移除方向盤、踏板及後視鏡，強調其專為純無人駕駛而生的定位。

特斯拉Cybercab電動車是「首款」專為特斯拉無人駕駛出租車服務（Robotaxi）設計的運營車輛，無方向盤、無踏板、無後視鏡。馬斯克於當地時間2月16日表示，Cybercab將於4月開始生產。

據了解，按照特斯拉官方的公告，上述車型將在4月量產，其是首款專為特斯拉無人駕駛出租車服務（Robotaxi）設計的運營車輛，無方向盤、無踏板、無後視鏡。

新車採用兩座設計，採用Tesla Vision視覺處理系統+端到端神經網路的自動駕駛方案，無需使用激光雷達等價格昂貴的硬件設備，就可以實現無人駕駛。

針對市場高度關注的定價與營運成本，特斯拉工作人員透露，該車單價預計不高於3萬美元（約合90萬台幣左右）。由於其落地場景主要聚焦於商用打車服務，預估單次乘車費用僅約0.2美元/英里，（折合6元台幣左右）

工作人員表示，「乘客不需要親自駕駛，只需輸入目的地即可，通勤成本僅為日常通行的五分之一。」

回顧特斯拉Robotaxi的發展歷程，去年年中該服務已在得州奧斯汀啟動，初期使用的是配備「完全自動駕駛」軟體的Model Y，但當時營運區域受限且必須配備隨車安全員。

隨著技術迭代，馬斯克與特斯拉AI總監於去年12月成功測試了無安全員的版本，馬斯克更將該次試乘評價為「完美駕駛」。