大陸 大陸焦點 特派現場

陸未解靈異、百人謀殺懸案　紅衣男孩、呼蘭大俠迷霧重重

▲▼ 大陸十大懸刑案 。（圖／翻攝 百度）

▲ 大陸懸案之一「呼蘭大俠」，殺害115人至今未破案   。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸刑偵歷史的長河中有多件懸案未解，即使警方依然不懈偵查，很多真相至今仍鎖在層層迷霧中。這些案件或因作案手段殘忍至極，或因現場呈現出無法解釋的詭異細節。包括1980年代驚動公安部的「呼蘭大俠」、「清大女中毒案」、「紅衣男孩」靈異案件，每一樁懸案不僅考驗著當時刑偵技術的極限，更反映出時代轉型期下的社會百態。隨著「白銀連環殺人案」等積案在2026年前後陸續透過大數據與基因技術破案，公眾再次將目光聚焦於剩餘其他懸案，試圖在泛黃的檔案中，找尋遲到多年的正義與真相。

 呼蘭大俠案：屠戮公檢法的神秘殺手

1986年3月28日，黑龍江呼蘭縣發生震驚全大陸的集體命案，兇手悄然潛入公檢法家屬樓，手持匕首展開瘋狂屠戮，致使 52 人喪生，其中 27 人來自公檢法系統，25 人是家屬，包括老人、婦女與兒童。作案手法冷酷至極，受害者均被一刀割喉或刺穿頸部，現場不見明顯搏鬥痕跡。

兇手作案後，還在牆上刻下 「呼蘭大俠」 四字挑釁，並於隨後的專案組調查期間，再次精準襲擊痕跡鑑定專家與警察家屬，總計奪走115條人命。儘管調集超過600名專家偵辦，現場卻未留下任何指紋或生物痕跡，兇手的真實身份至今仍淹沒在歷史的血色陰霾中。

紅安 12·26 八人遇害案：石灰廠的血腥平安夜

2007年聖誕節隔日，湖北紅安縣一處石灰廠淪為煉獄。老闆夫婦、親戚一家三口及三名工人在晚餐後1小時內悉數遇害。現場兩處受害地點顯示出極度殘忍的殺戮手法：先以鈍器擊頭、再割喉奪命。

雖然現場1.5萬元現金遺失，但凶殘的殺戮手段遠超搶劫動機，這樁湖北1949年以來死亡人數最多的命案至今懸而未決。

▲▼ 大陸十大懸刑案 。（圖／翻攝 百度）

▲ 大陸十大懸刑案之一「紅衣男孩」之死傳出與邪教、靈異事件有關  。（圖／翻攝 百度）

 重慶紅衣男孩案：詭異死狀下的死亡疑雲

2009年，13歲男童匡志均被發現吊死在自家屋樑，死狀極其反常：身穿紅裙、雙手雙腳被繩索捆綁、腳上掛著大秤砣。從作案手法來看，整個現場充滿了神秘色彩，諸多細節難以用常規犯罪思維去解釋。

這起案件在網路上引發廣泛討論，各種猜測甚囂塵上，有人認為與迷信、邪術有關，也有人從刑事犯罪角度進行分析，但都缺乏確鑿證據。這種充滿民俗禁忌色彩的現場讓輿論沸騰，雖有法醫認為可能是「性窒息」意外，但種種無法解釋的細節與詭異氛圍，讓此案至今仍是網路討論度最高的靈異懸案之一。

朱令「鉈中毒案」：清華校園的隱秘罪惡（清大女）

1994年，清華大學高材生朱令突發腹痛、脫發、昏迷，最終確診為罕見的「鉈中毒」。因治療延誤，朱令智力退化至7歲水平，雙目近乎失明且終身癱瘓。

其室友孫維雖被列為具備合法接觸鉈鹽條件的重點嫌疑人，但因關鍵證據失蹤，案件最終不了了之。被害人朱令度過痛苦一生，於2023年離世，真相卻始終未能隨她而去，成為大陸高知犯罪中最遺憾的懸案。

天上人間花魁遇害案：京城繁華後的陰影

2005年，北京名噪一時的娛樂場所「天上人間」名花梁海玲在家中慘遭殺害。由於其身分特殊、人脈涉及廣泛的權貴階層，現場財物未失，排除了搶劫可能。此案牽涉的人際關係極度複雜，在繁華與利益糾葛之下，案件偵辦始終無法深入，成為京城名利場中一樁被塵封的命案。

▲▼ 大陸十大懸刑案 。（圖／翻攝 百度）

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

