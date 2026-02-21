深海沉睡600年！　世界最大「中世紀超級貨輪」現蹤丹麥

圖文／鏡週刊

丹麥羅斯基勒海盜船博物館（Viking Ship Museum）日前發表重大歷史突破。考古學家在丹麥與瑞典之間的厄勒海峽（Øresund）進行海底調查時，意外發現了一艘建於1410年的「柯克船」（Cog）。

這艘被命名為「Svælget 2」的商船，長約28公尺、寬9公尺、高6公尺，載重能力高達330噸，不僅是當時航向大海的「超級巨艦」，更是目前全球考古發現中體積最大的柯克船。

中世紀黑科技！少量船員即可操縱 「海上移動城堡」首度證實傳說

根據《紐約郵報》報導，考古學家指出，柯克船是中世紀歐洲貿易的脊樑。這種船型的出現讓長途貿易不再僅限於奢侈品，鹽、布料與木材等大宗民生物資也能跨海運送。

此次發現最令專家震驚的，是船上的「船尾樓」（Stern Castle）結構，這是歷史上首次透過考古實證，確認了中世紀插畫中描繪的高聳船體結構確實存在。此外，歸功於海床沙土的保護，該船甚至連複雜的索具（Rigging）系統都保存得極為完整，這在開放海域的沉船考古中極為罕見。

海上貴族生活！內建紅磚廚房、還有唸珠跟潮鞋 水手日常全曝光

比起一般的貨船，「Svælget 2」的配備簡直堪比「豪華遊輪」。考古人員在船上發現了極為罕見的「紅磚灶台」，這意味著600年前的水手能在驚濤駭浪中享用現煮的熱食，這在當時是極其奢侈的待遇。此外，潛水員還打撈出大量的個人物品，包括：

●精緻皮鞋與梳子：顯示水手相當注重儀容。

●陶製餐具與唸珠：窺見船員的日常生活與宗教信仰。

●動物與魚類骨骸：待進一步檢驗以還原當時的海上菜單。

雖然船上尚未發現具體的貨物，但專家推測其當時極可能載滿了鹽巴與昂貴的布料。考古隊長烏杜姆（Otto Uldum）興奮地表示：「能找到一艘在公海航行途中失事、且保存如此完好的柯克船，全球僅有少數幾例，這簡直是奇蹟。」

