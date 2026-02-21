　
國際

台灣免驚？川普關稅違法　紐時分析：晶片豁免「紡織農產」受影響

▲▼美國總統川普於當地時間11日在白宮東廳出席一場關於煤電的活動，展示簽署的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 對等關稅被裁定違法令川普大為光火。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院20日裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的多項關稅違法，令川普政府數月來精心布局的全球貿易戰略陷入混亂。《紐約時報》指出，這項裁決不僅撼動華府與各國簽署的貿易協議，更讓原先以為談判塵埃落定的企業界再度陷入不確定性。而川普隨即宣布將援引半世紀來從未有總統動用過的「平衡貿易逆差」法源，對全球課徵10%關稅。

川普政府過去數月與主要貿易夥伴達成的協議，多數將稅率設定在約15%或20%，以較低稅率換取各國承諾對美投資及擴大採購。如今最高法院判決出爐，川普在記者會上僅稱「部分協議仍會生效」，卻未說明細節，以下請見《紐時》統整已達成協議的國家與地區可能面臨的情況。

台灣

美國2024年已超越中國成為台灣最大出口市場，但真正受最高法院判決波及的出口品項其實相當有限。台灣輸美主力商品為晶片與電子零組件，這些項目在去年4月川普宣布對等關稅時就列入豁免清單，僅塑膠、紡織品及農產品等少數品項會受到影響。

台美2月12日簽署的對等貿易協定（ART）中，台灣承諾投資2500億美元於美國半導體製造，換取15%的優惠稅率。

中國

中國始終是川普貿易戰主要目標。北京對美出口商品面臨多重關稅疊加，最高法院判決雖取消了10%一般關稅與10%芬太尼關稅，但其他稅項依然存在，包括電動車100%關稅、鋼鐵鋁製品50%以上稅率。

川普與習近平去年10月在南韓會晤時，雙方同意暫緩對部分商品加徵新關稅，而川普預計3月底訪問中國再會習近平。

已生效的關稅對中國對美出口有顯著影響，去年已下滑約20%。許多中企轉往東南亞、拉丁美洲設廠進行最終組裝，藉此規避川普對中國直接進口商品徵收的關稅。

日韓

南韓政府去年10月與川普達成協議，將關稅從最初的25%降至15%，條件是南韓10年內對美投資3500億美元。但首爾當局政治內鬥拖累執行速度，川普上月已威脅將稅率恢復至25%。

川普去年還威脅對日本這個亞洲最重要盟友徵收高達35%關稅，7月達成的協議中，東京承諾投資5500億美元換取15%稅率，本周更宣布首批360億美元投資計畫兌現承諾，幾乎全數用於俄亥俄州天然氣發電廠興建。但在南韓後來達成3500億投資協議後，美日協議條款顯得不太公平。

東南亞

東南亞各國在川普去年4月首次宣布對等關稅時待遇最差，柬埔寨稅率49%、越南46%、泰國36%、印尼32%，後來在夏季談判中降至約19%，而印尼19日成為繼馬來西亞、柬埔寨後談妥協議的國家。

東南亞是美國運動鞋、家具、成衣主要生產基地，近年許多企業為規避中關稅而移往此處設廠。

印度

印度3日與美方達成協議，將50%懲罰性關稅降至18%，並承諾5年內採購5000億美元美國商品。但川普要求印度停購俄羅斯石油的部分，新德里尚未明確承諾。

加墨

加拿大與墨西哥受判決影響相對較小。在《美加墨協定》下，加國90%輸美產品免關稅，墨西哥更有80%以上貨品享有零關稅待遇。兩國主要面臨的是針對鋼鐵、鋁、銅等特定產業的關稅，這些並不在最高法院判決範圍內。

歐洲

歐盟去年與華府達成協議，將關稅上限訂在15%，並承諾採購7500億美元美國能源、對美投資6000億美元。但協議執行進度緩慢，部分原因是川普為取得格陵蘭控制權，上月威脅對數個歐洲國家提高關稅。德國工業聯合會20日呼籲歐盟，盡快與川普政府釐清判決對貿易協議的衝擊。

英國去年率先與川普政府簽約，為其他國家樹立標竿。協議降低英國汽車出口關稅，其他多數商品維持額外10%基準稅。英國政府雖頻繁宣傳此協議成功，但鋼鐵關稅、農產品進口、數位服務稅等議題仍在協商中。

更多新聞
台灣免驚？川普關稅違法　紐時分析：晶片豁免「紡織農產」受影響

川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

2026年2月20日，美國最高法院以 6 比 3 的裁決，重擊了川普政府的關稅堡壘。大法官判定援引 IEEPA 課徵單邊關稅為「違法」，這場震動全球的關稅大秀在法律層面上瞬間卡關。

台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇

台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇

美玩具商慘繳3.1億關稅　轉頭扳倒川普

美玩具商慘繳3.1億關稅　轉頭扳倒川普

川普對等關稅遭判違法　KPMG：先別高興太早

川普對等關稅遭判違法　KPMG：先別高興太早

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

