失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

▲日本旅館罕見反擊奧客行徑。（圖／翻攝自FB／藏王温泉 高砂屋旅館）



記者王佩翊／綜合報導

日本山形縣藏王溫泉區的老字號旅館「高砂屋」近日因一則負評掀起網路論戰，一名疑似來自台灣的旅客在Google評論上痛批旅館設施過時、隔音差，住2晚要價12萬日圓（約新台幣2.4萬元）根本不值得，還給出二星評論。沒想到卻引來業者罕見長文逐條回擊，直接揭露這名房客在住宿期間多項脫序行為，打臉奧客行徑。

旅客開砲嫌設備老舊收費高

這名旅客在評論中寫道，他2025年12月20日及21日入住該旅館，結果發現房內設備相當陳舊，有些房間甚至連窗簾都沒裝，更誇張的是暖氣會在半夜自己關掉，得重新啟動才行。此外，浴室和廁所還得跟其他房客共用，房間又在2樓，樓梯窄到搬行李超級不方便，整體體驗讓他覺得花這個價錢完全不划算。

旅館火大反擊揭房客誇張行徑

面對這樣的負評，高砂屋旅館業者罕見透過官方帳號發出長篇回應，毫不客氣地指出這名房客的問題行為。業者表示，這位客人竟然在未經允許的情況下，自行進入一間已經被其他旅客訂下但尚未入住的房間，還在裡面休息，害得工作人員必須緊急進行清潔，雖然本來可以收取額外清潔費，但最後還是沒跟對方收錢。

冰箱塞螃蟹流汁房間留污漬

業者進一步爆料，該名房客還把冷凍螃蟹直接丟進共用冰箱，結果螃蟹解凍後流出的汁液不但污染整個冰箱，甚至還流到地板上，造成其他房客使用上的困擾。不僅如此，客房內的桌面跟牆壁上也被留下難以清除的髒污痕跡，大幅增加清潔人員的工作負擔。

業者澄清收費與設備說明

針對旅客抱怨的設備問題，旅館特別說明房間使用的是傳統爐灶暖氣系統，並非空調設備，而12萬日圓的費用其實是冬季旺季價格，包含4人2晚住宿加2份早餐，並不是單人的花費。業者還透露，當初曾依照客人要求準備更換房間，但對方卻以搬行李太麻煩為由取消，讓工作人員忍不住反問，「難道您不知道換房本來就要搬行李嗎？」

老闆喊話籲遵守住宿規範

旅館業者在回覆中語重心長地表示，對於房客未經同意就進入他人房間的行為感到相當失望，並呼籲這名旅客若繼續在日本旅遊，務必遵守基本住宿規範，不要影響到「您房間以外的任何人」。

網友熱議多數力挺旅館方

這起事件在社群平台Threads上引發熱烈討論，不少曾經住過高砂屋的旅客跳出來替旅館說話，表示老闆服務態度很親切，環境也維持得很乾淨，有人認為業者會這麼認真寫長文回應，「肯定是心裡真的很不舒服」。也有網友分享自己的住宿經驗，雖然設備比較傳統，但保養得宜，餐點美味，能感受到經營者的用心。

有網友指出，日本旅宿業者通常不太會公開反駁顧客評論，這次會寫這麼長的回應實在罕見。部分網友表示，如果旅館說的是事實，那這名旅客擅闖未授權房間、破壞公共衛生的行為確實違反基本住宿禮儀，「沒有任何一間旅館能接受客人自己亂進別的房間」，即使在台灣也會被當成奧客看待。

不過也有較為理性的聲音呼籲，目前還無法100%確認留負評的人身分跟國籍，「往下看留言發現好像不一定是台灣人」，提醒大家別急著下結論或進行網路公審。