賴清德從政救11人　陳佩琪自曝機上救人往事：當醫生35年僅這麼1次

▲陳佩琪。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德18日前往屏東發紅包，一名等總統福袋的老婆婆突然昏倒，賴清德立刻「小跑步」衝上前看診，事實上，賴清德從政以來，「醫師魂」爆發已不罕見，彙整過去幾年的公開訊息，截至今天，至少已救11人。對此，前民眾黨主席柯文哲的妻子、醫生陳佩琪今（21日）也分享2018年自己在機上救治一位老婦人的經驗，她直言，自己當醫生35年，真正不在醫院、卻用的上醫生專業的、想想就只有這麼一次。

陳佩琪發文分享，2018年4月初，她和女兒去美國佛州參加壁報展，回程從舊金山要飛桃機時，才剛起飛兩小時，空服員就廣播徵求乘客中有否醫師身分的，當自己表明身分後，被引導去頭等艙診治一名要去桃機轉乘回越南的老婦人。

陳佩琪指出，當時自己問了病史才知道老婦人有長期嚴重氣喘病史，身上自備有備勞喘吸入劑(Berotec，前不久才說廠商不做了，所以退出台灣，類固醇保養劑(類固醇是保養用、備勞喘是急性發作用藥，現有二合一的吸入劑)她都用了，但都沒效，見老婦人喘到Accessory muscles都用上了(代表呼吸極為費力，再下去可能會缺氧) 。

陳佩琪說，氣喘在兒科很常見，但飛機上不比醫院，自己東找西找，幸虧挖到長榮的急救箱內有兩支DEXAMETHASONE，太好了，趕快立刻幫老婦人打一支，請空服人員安撫情緒(聽說老婦人跟自己一樣，坐飛機就如同毛利小五郎一樣，飛機起飛時高高低低的，會嚇到臉色發白的那種)。



陳佩琪說，處理完後自己從頭等艙回到經濟艙世界，繼續和女兒蓋著毛毯、窩在一起取暖(不知為何飛機上都好冷)，女兒慌忙安慰說「媽媽， 剛才飛機晃很厲害，你一定嚇得要命吧」，人就是這樣，有得忙，什麼緊張情緒都忘了。

接著，陳佩琪指出，其實自己是知道類固醇效果沒這麼快，接續還有得處理，果然兩小時候，空服員又來了「糟了，老婦人醒了，又說很不舒服了」，要她再去看老婦人，其實自己都想好了，還有一支類固醇的藥，就再打一支。

陳佩琪說，後續，自己又回到座位，拿出這輩子只在長途飛機上才會吃的短效安眠藥吞個半顆， 叮囑女兒空服員有來再叫醒她， 結果自己一覺醒來已到桃園頂空。

陳佩琪說，下機前順道問空服員，老婦人還好嗎，空服員很開心，說很好，從第二支針後就一直舒服的在睡覺，下機前還說睡的舒服極了、不喘了，其實就是類固醇效果出來了啦。

陳佩琪表示，若在醫院遇到病人氣喘發作，醫生武器很多，比較不怕，頂多最後一招就是插管送ICU用呼吸器兼打類固醇，類固醇生效，呼吸器大概就可拔了。

但陳佩琪也分享，「其實不是沒有慘痛的經驗」，約莫20年前了吧， 有次天冷，自己守急診時來了個17、18歲的青少年，他是去中南部和女友約會，回台北車站後走路到婦幼醫院求診，主訴氣喘發作了，也是備用的吸入性藥物都沒效，雖然到院時還可講上兩句話，但被他們強壓在推床送ICU插管，聽同事說沒兩天就過世了。

陳佩琪心想，下台北車站後為何不先就近去醫學中心求診、而是走路到婦幼來？ 家長事後趕到醫院，除感謝醫護的救治外，還說了這小孩從小氣喘就在這裡看，他太喜歡這裡的醫生叔叔阿姨了，或許這就是他再怎麼不舒服，還是勉強要來這裡就診的原因吧！有時結果不一定盡如人意，但溫馨的醫病關係卻能永留心中。

▼總統賴清德從政以來，多次噴發「醫師魂」，截至今天至少已救11人。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）