大陸 大陸焦點 特派現場

中方代表接連嗆日！　傅聰：拒反省歷史「根本沒資格要求入常」

▲大陸駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝央視）

▲陸駐聯合國代表傅聰再嗆日本，「根本沒有資格要求成為常任理事國」。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／綜合報導

聯大舉行關於「安理會席位公平分配和成員數目增加問題」及與安理會有關其他事項的政府間談判。中國常駐聯合國代表傅聰大使20日發言最後重申，日本拒不反省侵略歷史罪行，公然踐踏戰後國際秩序，干涉別國主權，為地區和平和穩定帶來新的威脅。「這樣的國家根本沒有資格要求成為常任理事國。」

綜合陸媒報導，傅聰大使在談到安理會改革問題時，還強調了三點看法：首先，安理會不能成為大國、富國的「俱樂部」，改革不能只讓極少數國家從中受益。

傅聰指出，其次，要切實提升發展中國家的代表性和發言權，讓更多外交政策獨立的中小國家進入安理會，特別要糾正非洲遭遇的歷史不公，對非洲訴求做出優先特殊安排；第三，不能僅限於當下的世界格局，而是要秉持戰略視野和長遠眼光來謀劃改革。

據了解，這是2026年以來中國代表的再次警告。中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊上個月21日在關於安理會改革政府間談判的聯大會議上發言時指出，日本這種對歷史罪行不知悔改、違背國際關係基本準則、挑戰二戰勝利成果、公然踐踏戰後國際秩序的國家，無法承擔維護國際和平與安全的職責，無法取信於國際社會，根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

中方在安理會改革問題上的立場一貫且明確，強調應以維護公平正義、糾正歷史不公為核心導向。傅聰大使與孫磊代辦的先後表態，再次傳遞出中方對於挑戰二戰後國際法體系行為的零容忍態度。未來關於安理會席位分配的談判，預計仍將聚焦於提升全球南方國家的參與度，在歷史認知與區域責任的基礎上進行審慎評估。

民眾黨立委李貞秀近日深陷國籍爭議，陸配議題引起討論。前央視記者王志安17日則釋出一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片訪問李貞秀等多位陸配，遭網友批評是中國大外宣、特務。對此，王志安20日回應，陸配在台灣的命運，是否存在系統性歧視，才是真正值得深入討論的問題，海外中文社群劣質化的表現忽視問題，熱衷於意識形態層面的話語權建構，「就算你們是正牌的反共義士，也請關注身邊每個群體遭遇的非正義，也請為這些人的利益發聲。民主不是通過打倒對手實現的」。

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

