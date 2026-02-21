中方代表接連嗆日！　傅聰：拒反省歷史「根本沒資格要求入常」

▲陸駐聯合國代表傅聰再嗆日本，「根本沒有資格要求成為常任理事國」。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／綜合報導

聯大舉行關於「安理會席位公平分配和成員數目增加問題」及與安理會有關其他事項的政府間談判。中國常駐聯合國代表傅聰大使20日發言最後重申，日本拒不反省侵略歷史罪行，公然踐踏戰後國際秩序，干涉別國主權，為地區和平和穩定帶來新的威脅。「這樣的國家根本沒有資格要求成為常任理事國。」

綜合陸媒報導，傅聰大使在談到安理會改革問題時，還強調了三點看法：首先，安理會不能成為大國、富國的「俱樂部」，改革不能只讓極少數國家從中受益。

傅聰指出，其次，要切實提升發展中國家的代表性和發言權，讓更多外交政策獨立的中小國家進入安理會，特別要糾正非洲遭遇的歷史不公，對非洲訴求做出優先特殊安排；第三，不能僅限於當下的世界格局，而是要秉持戰略視野和長遠眼光來謀劃改革。

據了解，這是2026年以來中國代表的再次警告。中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊上個月21日在關於安理會改革政府間談判的聯大會議上發言時指出，日本這種對歷史罪行不知悔改、違背國際關係基本準則、挑戰二戰勝利成果、公然踐踏戰後國際秩序的國家，無法承擔維護國際和平與安全的職責，無法取信於國際社會，根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

中方在安理會改革問題上的立場一貫且明確，強調應以維護公平正義、糾正歷史不公為核心導向。傅聰大使與孫磊代辦的先後表態，再次傳遞出中方對於挑戰二戰後國際法體系行為的零容忍態度。未來關於安理會席位分配的談判，預計仍將聚焦於提升全球南方國家的參與度，在歷史認知與區域責任的基礎上進行審慎評估。