強硬施壓伊朗！川普擬採「初步有限打擊」　重兵部署中東警告意味濃

▲美國總統川普在白宮召開記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普針對伊朗核武與彈道飛彈議題採取強硬立場，並下達「10至15天」最後談判期限，若伊朗不妥協，恐將面臨嚴重後果，消息人士更曝川普考慮實施初步有限打擊。對此，美國兩大航母打擊群──「福特號」、「林肯號」已集結於中東海域，連同十餘艘驅逐艦、巡洋艦及戰鬥機中隊，形成數萬人規模兵力，足以支撐長達數週的軍事行動。

根據美媒《ABC News》，川普政府內部消息指出，白宮正評估多種軍事選項，包括針對伊朗政府、軍事與核設施的全面打擊，甚至進行精準限制性攻擊，作為增強美方談判籌碼的手段。白宮官員表示，川普期望伊朗移除所有剩餘濃縮鈾、限制遠程飛彈庫存，並停止支持真主黨、胡塞武裝等被美國列為恐怖組織的區域武裝團體。

一旦伊朗拒絕，川普警告，「不談判就會有不幸後果」。

▲美軍第二艘航空母艦「福特號」疑似正朝地中海方向前進。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗方面則強調談判仍在進行中。根據《美聯社》，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，預計未來兩到三天內向華府提出新的書面協議草案，並希望就核計畫及信心建立措施展開實質磋商。

阿拉格齊強調，「目前談判焦點在於確保伊朗核計畫和平使用，並永遠保持和平」，並否認美方所稱的零濃縮鈾要求。雙方立場仍存明顯差距，談判能否達成協議仍不確定。

美國國會部分人士則對川普可能採取軍事行動表達關切，民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）提出「戰爭權力決議案」，要求總統對軍事打擊徵得國會同意。儘管此舉通過立法機會有限，但反映部分議員對川普外交政策的擔憂。

▲伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（資料照／達志影像／美聯社）

軍事專家指出，美國大規模兵力集結及多樣化攻擊選項顯示，若談判破裂，美軍已做好持續攻擊伊朗的準備；而伊朗亦警告，任何實際攻擊都將被視為「生存威脅」，並可能針對美軍基地進行報復。分析認為，若局勢失控，衝突可能迅速擴大，超出雙方預期範圍。

除了軍事與外交施壓外，川普政府仍保留外交空間。美媒《Axios》指出，美方願考慮允許伊朗有限「象徵性」核濃縮，只要不提供製造核武的途徑，意味美伊之間仍可能存在有限協議空間。