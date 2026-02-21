　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強硬施壓伊朗！川普擬採「初步有限打擊」　重兵部署中東警告意味濃

▲▼美國總統川普20日在白宮召開記者會。（圖／路透）

▲美國總統川普在白宮召開記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普針對伊朗核武與彈道飛彈議題採取強硬立場，並下達「10至15天」最後談判期限，若伊朗不妥協，恐將面臨嚴重後果，消息人士更曝川普考慮實施初步有限打擊。對此，美國兩大航母打擊群──「福特號」、「林肯號」已集結於中東海域，連同十餘艘驅逐艦、巡洋艦及戰鬥機中隊，形成數萬人規模兵力，足以支撐長達數週的軍事行動。

根據美媒《ABC News》，川普政府內部消息指出，白宮正評估多種軍事選項，包括針對伊朗政府、軍事與核設施的全面打擊，甚至進行精準限制性攻擊，作為增強美方談判籌碼的手段。白宮官員表示，川普期望伊朗移除所有剩餘濃縮鈾、限制遠程飛彈庫存，並停止支持真主黨、胡塞武裝等被美國列為恐怖組織的區域武裝團體。

一旦伊朗拒絕，川普警告，「不談判就會有不幸後果」。

▲▼美軍第二艘航空母艦「福特號」疑似正朝地中海方向前進。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍第二艘航空母艦「福特號」疑似正朝地中海方向前進。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗方面則強調談判仍在進行中。根據《美聯社》，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，預計未來兩到三天內向華府提出新的書面協議草案，並希望就核計畫及信心建立措施展開實質磋商。

阿拉格齊強調，「目前談判焦點在於確保伊朗核計畫和平使用，並永遠保持和平」，並否認美方所稱的零濃縮鈾要求。雙方立場仍存明顯差距，談判能否達成協議仍不確定。

美國國會部分人士則對川普可能採取軍事行動表達關切，民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）提出「戰爭權力決議案」，要求總統對軍事打擊徵得國會同意。儘管此舉通過立法機會有限，但反映部分議員對川普外交政策的擔憂。

▲▼伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（資料照／達志影像／美聯社）

軍事專家指出，美國大規模兵力集結及多樣化攻擊選項顯示，若談判破裂，美軍已做好持續攻擊伊朗的準備；而伊朗亦警告，任何實際攻擊都將被視為「生存威脅」，並可能針對美軍基地進行報復。分析認為，若局勢失控，衝突可能迅速擴大，超出雙方預期範圍。

除了軍事與外交施壓外，川普政府仍保留外交空間。美媒《Axios》指出，美方願考慮允許伊朗有限「象徵性」核濃縮，只要不提供製造核武的途徑，意味美伊之間仍可能存在有限協議空間。

02/20 全台詐欺最新數據

99 0 1900 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

醫美診所開工團拜被開槍！　供品桌一地血
21歲希臘公主太美爆紅！　高顏值4皇室成員曝
獨／曹佑寧「戒指套牢」爆已求婚王淨！　除夕夜曝神級巧合
美妝直播主「濾鏡突故障」…嚇掉14萬粉
快訊／大安區醫美診所遭開3槍！　負責人中彈
朴娜勑遭調查！現身警局「全程詭異笑」網發毛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

深海沉睡600年！　世界最大「中世紀超級貨輪」現蹤丹麥

南韓政府部長「酒後駕駛」連環撞　隔天慘遭青瓦台免職處分

台灣免驚？川普關稅違法　紐時分析：晶片豁免「紡織農產」受影響

強硬施壓伊朗！川普擬採「初步有限打擊」　重兵部署中東警告意味濃

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

川普關稅違法「估需退款5.5兆」！　好市多、豐田都提告討錢

美玩具商「9成中國代工」慘繳3.1億關稅　成扳倒川普關稅重要推手

美中戰機黃海上空緊急對峙　南韓防長竟怒向駐韓美軍司令抗議

又點名台灣「搶走晶片」！川普回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普宣布加徵10%全球關稅

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

日本自駕出事！台灣一家5口3人重傷

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

又點名台灣「搶走晶片」　川普回應關稅裁決

81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

川普關稅違法「美股收紅」　台積電ADR大漲2.85%

川普關稅被推翻　全球貿易恐再陷混亂

對等關稅被判違法　川普還有4招可用

川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官「是走狗」！

美玩具商慘繳3.1億關稅　轉頭扳倒川普

美玩具商慘繳3.1億關稅　轉頭扳倒川普

美國聯邦最高法院20日作出重大裁決，宣告川普政府依據《國際緊急經濟權力法》課徵的史無前例關稅措施違憲，這項判決更為史無前例的鉅額退稅鋪路。此前已有多間進口商、美國州政府以及其他機構提出訴訟，伊利諾州一間玩具商更成為扳倒關稅巨獸的關鍵推手。

美中戰機黃海對峙　韓防長致電美軍司令抗議

美中戰機黃海對峙　韓防長致電美軍司令抗議

川普關稅遭擋　黃國昌建議賴清德重新調整

川普關稅遭擋　黃國昌建議賴清德重新調整

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

北美要聞國際軍武川普伊朗航空母艦地中海濃縮鈾核武福特號

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普宣布加徵10%全球關稅

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

全台有雨！　2波溼答答時間曝

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

免費訂閱《ETtoday電子報》
