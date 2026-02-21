　
太習慣台灣用餐！韓國人「回國見1狀況」不適應　網吵翻：會給負評

▲▼首爾明洞，韓國旅遊，首爾旅遊，韓國自由行，韓國街道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲申聖贊在韓國吃飯一度想併桌。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人坦言超討厭用餐併桌！來台12年的申聖贊有趣發文，他回到韓國用餐時，發現當地似乎沒有「併桌文化」，當時餐廳全客滿，只見四人桌只坐一人，讓他一度想問可否併桌，自嘲太習慣台灣文化。貼文掀起兩派討論，「這不是台灣文化，是店家素質」、「能別併桌盡量不要，吃得很尷尬」。

去年在中文競賽節目《中文怪物》拿下冠軍的申聖贊一夕爆紅，他在Threads發文，原來韓國似乎沒有「併桌文化」，日前他回南韓吃牛肉湯飯，看到店內整個客滿，其中一張四人桌只坐一人，他差點脫口而出「可以坐那嗎？」

但申聖贊忍住想一下，認為店家完全沒有要安排的意思，於是只好打消這個念頭，決定乖乖等位，接著他自嘲「真的太習慣台灣文化了！」

併桌是文化還是店家素質？全場論戰

文章一出，一票網友坦言超不喜歡併桌，「I人也沒有併桌文化喔，我可以等」、「能別併桌盡量不要，吃得很尷尬不自在」、「拼翻桌率的店家才會併桌，這不是台灣文化，是店家素質」、「在台灣也不要這樣」、「出國盡量把台灣的習慣完全忘記，最有禮貌」、「香港無時無刻都在併桌，I人會嚇爛的那種」、「哪一間店讓其他客人跟我併桌的我直接負評」、「通常進去前，老闆或店員就會先說可能要併桌喔，這才是正確的做法」。

不過也有人分享，「我在韓國吃飯，很常跟別人併桌欸」、「我在釜山就跟一堆爺奶坐一桌捏」、「我是高雄人…蠻喜歡人家來問要不要併桌的欸，有時候多點滷菜，我會問要不要吃」、「現在連火鍋店都在併桌，把疫情的隔板拿來用」。

在 Threads 查看
02/20 全台詐欺最新數據

台灣併桌文化韓國用餐文化I人排隊等位

