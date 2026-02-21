南韓政府部長「酒後駕駛」連環撞　隔天慘遭青瓦台免職處分

▲南韓山林廳長金仁浩涉嫌酒駕，隔天遭到李在明政府免職處分。（圖／大韓民國山林廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓山林廳長金仁浩昨（20）日晚間在京畿道城南市盆唐區新基十字路口酒駕肇事，闖紅燈擦撞一輛公車及一輛轎車，所幸無人受傷，但其血液酒精濃度已達吊銷駕照標準。對此，青瓦台今（21）日證實，總統李在明已依公職人員法規定，對金仁浩實施免職處分，從去年8月上任至今僅半年便黯然離職。

根據《韓聯社》，該起酒駕肇事發生於20日晚間10時50分，金仁浩駕駛自有轎車在京畿道城南市盆唐區新基十字路口直行時，未依交通號誌行駛，導致與從左側駛來的公車與轎車相繼發生擦撞。警消與警方到場後確認，事故並未造成人員受傷，但不排除有人事後出現身體不適。

經過警方測試，金仁浩體內血液酒精濃度已達面臨吊銷駕照的標準，警方依涉嫌違反道路交通法對其立案調查，並先行請其返家，後續將再傳喚釐清事故細節。

青瓦台方面表示，金仁浩違反現行法規的行徑，其情節相當重大，已引發公眾關注與質疑，因此依法行使總統權限「予以免職」。青瓦台強調，李在明政府將持續維護公職人員紀律，對各部門高階官員違法行為將嚴格處理，以符合民眾期待。

《YTN News》獨家報導也指出，金仁浩酒後駕車在十字路口闖紅燈，與左側正常行駛的轎車及公車相撞，但未造成人員傷亡。

據悉，金仁浩曾在位於京畿道城南市的新丘大學擔任環境景觀學系教授，並曾任職共同民主黨政策委員會副議長、環境教育創新研究所所長，去年8月獲李在明政府任命為山林廳長，然而上任僅半年便因酒駕事故而遭到免職，令人不勝唏噓。