　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓政府部長「酒後駕駛」連環撞　隔天慘遭青瓦台免職處分

▲▼南韓山林廳長金仁浩涉嫌酒駕，隔天遭到李在明政府免職處分。（圖／大韓民國山林廳）

▲南韓山林廳長金仁浩涉嫌酒駕，隔天遭到李在明政府免職處分。（圖／大韓民國山林廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓山林廳長金仁浩昨（20）日晚間在京畿道城南市盆唐區新基十字路口酒駕肇事，闖紅燈擦撞一輛公車及一輛轎車，所幸無人受傷，但其血液酒精濃度已達吊銷駕照標準。對此，青瓦台今（21）日證實，總統李在明已依公職人員法規定，對金仁浩實施免職處分，從去年8月上任至今僅半年便黯然離職。

根據《韓聯社》，該起酒駕肇事發生於20日晚間10時50分，金仁浩駕駛自有轎車在京畿道城南市盆唐區新基十字路口直行時，未依交通號誌行駛，導致與從左側駛來的公車與轎車相繼發生擦撞。警消與警方到場後確認，事故並未造成人員受傷，但不排除有人事後出現身體不適。

經過警方測試，金仁浩體內血液酒精濃度已達面臨吊銷駕照的標準，警方依涉嫌違反道路交通法對其立案調查，並先行請其返家，後續將再傳喚釐清事故細節。

青瓦台方面表示，金仁浩違反現行法規的行徑，其情節相當重大，已引發公眾關注與質疑，因此依法行使總統權限「予以免職」。青瓦台強調，李在明政府將持續維護公職人員紀律，對各部門高階官員違法行為將嚴格處理，以符合民眾期待。
《YTN News》獨家報導也指出，金仁浩酒後駕車在十字路口闖紅燈，與左側正常行駛的轎車及公車相撞，但未造成人員傷亡。

據悉，金仁浩曾在位於京畿道城南市的新丘大學擔任環境景觀學系教授，並曾任職共同民主黨政策委員會副議長、環境教育創新研究所所長，去年8月獲李在明政府任命為山林廳長，然而上任僅半年便因酒駕事故而遭到免職，令人不勝唏噓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
醫美診所開工團拜被開槍！　供品桌一地血
21歲希臘公主太美爆紅！　高顏值4皇室成員曝
獨／曹佑寧「戒指套牢」爆已求婚王淨！　除夕夜曝神級巧合
美妝直播主「濾鏡突故障」…嚇掉14萬粉
快訊／大安區醫美診所遭開3槍！　負責人中彈
朴娜勑遭調查！現身警局「全程詭異笑」網發毛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

深海沉睡600年！　世界最大「中世紀超級貨輪」現蹤丹麥

南韓政府部長「酒後駕駛」連環撞　隔天慘遭青瓦台免職處分

台灣免驚？川普關稅違法　紐時分析：晶片豁免「紡織農產」受影響

強硬施壓伊朗！川普擬採「初步有限打擊」　重兵部署中東警告意味濃

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

川普關稅違法「估需退款5.5兆」！　好市多、豐田都提告討錢

美玩具商「9成中國代工」慘繳3.1億關稅　成扳倒川普關稅重要推手

美中戰機黃海上空緊急對峙　南韓防長竟怒向駐韓美軍司令抗議

又點名台灣「搶走晶片」！川普回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

深海沉睡600年！　世界最大「中世紀超級貨輪」現蹤丹麥

南韓政府部長「酒後駕駛」連環撞　隔天慘遭青瓦台免職處分

台灣免驚？川普關稅違法　紐時分析：晶片豁免「紡織農產」受影響

強硬施壓伊朗！川普擬採「初步有限打擊」　重兵部署中東警告意味濃

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

川普關稅違法「估需退款5.5兆」！　好市多、豐田都提告討錢

美玩具商「9成中國代工」慘繳3.1億關稅　成扳倒川普關稅重要推手

美中戰機黃海上空緊急對峙　南韓防長竟怒向駐韓美軍司令抗議

又點名台灣「搶走晶片」！川普回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

演唱會規格不顧成本！《冰冰Show》14組歌手輪番開唱

統一獅新球季主場版圖出爐！6場大巨蛋 陳鏞基亞太引退

南投看守所春節懇親　收容人手作「魚紅包」許下重生承諾

喊話賴清德重啟對美關稅談判　國民黨團：別葬送台灣三代人未來

《柯南》聲優曝「前兩話倒過來錄」...作者不知笑喊：被騙了

陸未解靈異、百人謀殺懸案　紅衣男孩、呼蘭大俠迷霧重重

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

藍新北市議員力拚議會過半　兩選區「四搶一」擬辦初選煙硝味濃

薪水一到就花光？「5 個理財公式」帶你脫離月光族

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

【為了錢拚了】玩黏錢遊戲見鈔票飛走 她直接飛撲接殺

國際熱門新聞

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普宣布加徵10%全球關稅

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

日本自駕出事！台灣一家5口3人重傷

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

又點名台灣「搶走晶片」　川普回應關稅裁決

81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

川普關稅違法「美股收紅」　台積電ADR大漲2.85%

川普關稅被推翻　全球貿易恐再陷混亂

對等關稅被判違法　川普還有4招可用

川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官「是走狗」！

更多熱門

相關新聞

日本自駕出事！台灣一家5口3人重傷

日本自駕出事！台灣一家5口3人重傷

日本福島縣喜多方市國道121號19日下午驚傳嚴重車禍，一輛載有台灣遊客一家5口的轎車，與對向67歲日本婦人駕駛的輕型車迎頭對撞，造成3名台灣遊客骨折重傷。

台旅客2星負評！日旅館罕見反擊揭真相

台旅客2星負評！日旅館罕見反擊揭真相

美中戰機黃海對峙　韓防長致電美軍司令抗議

美中戰機黃海對峙　韓防長致電美軍司令抗議

聚餐遇臨檢跳車跑了　車牌被註銷還酒駕

聚餐遇臨檢跳車跑了　車牌被註銷還酒駕

酒駕4犯判關半年　騎士2點求情被打臉

酒駕4犯判關半年　騎士2點求情被打臉

關鍵字：

日韓要聞南韓山林廳金仁浩酒駕免職青瓦台李在明政府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普宣布加徵10%全球關稅

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

全台有雨！　2波溼答答時間曝

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面