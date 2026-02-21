非洲豬瘟清零滿3個月　農業部今遞交非疫區申請

▲台灣去年爆發非洲豬瘟。（圖／民眾提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣去年10月爆發非洲豬瘟，目前已滿3個月。農業部今（21）日表示，已正式向世界動物衛生組織（WOAH）遞交非洲豬瘟（ASF）自我聲明非疫區申請文件，審查時程保守預估須6至8個月，後續將積極洽辦WOAH，希望加快審查速度。

農業部說明，我國前次唯一案例場已於114年11月21日完成全面清潔消毒與環境採樣確認陰性，後續經密集監測未再測得其他陽性案例，相關疫情事件已依程序於115年1月23日向WOAH通報結案。且根據流行病學調查、主動與被動監測及野外監測均未發現病毒持續循環跡象，顯示疫情已有效阻斷傳播鏈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部指出，依WOAH《陸生動物衛生法典》規定，會員國可於最後一個案例完成清消後滿3個月提出自我聲明申請。台灣於114年11月21日完成清消，115年2月21日起具備申請資格，故於今日正式遞交非洲豬瘟（ASF）自我聲明非疫區申請文件。

另為確保自我聲明申請內容完整且符合國際規範，同步邀集相關單位及專家學者，就問卷各項技術資料、監測設計及防疫措施進行多次研析與審視，逐項確認內容符合WOAH相關規範與技術要求，俾完備整體申請細節並強化資料一致性與科學性。

農業部指出，審查時程依我國過往經驗約需4個月，惟本次因曾發生案例，WOAH專家可能就技術細節往返詢答，保守估計約需6至8個月。未來則將持續強化邊境檢疫與非法肉品查緝、完備廚餘養豬轉型管理、增加全國早期預警與監測密度，並落實豬場生物安全查核，以確保非洲豬瘟非疫狀態穩定維持。