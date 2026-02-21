貝加爾湖7死悲劇早預警？　「冰裂聲、掉落冰窟隆」擋不住冒險車隊

▲ 貝加爾湖奪命藍冰！7死悲劇早有預警。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

俄羅斯貝加爾湖於當地時間20日發生一起嚴重的觀光車「墜落冰裂縫」意外，造成7名中國遊客溺斃、1人獲救。儘管藍冰美景吸引大批遊客，但這場悲劇並非全無預警。據多位目擊遊客透露，事發前一周內，冰面已多次出現巨大裂痕與明顯開裂聲，甚至在事發前一天已有遊客掉入冰窟窿。

公開資料顯示，俄羅斯奧利洪島是貝加爾湖（Olkhon Island）最大的島嶼，在湖水最深處附近，不少遊客選擇事發地所在的北線線路觀賞藍冰。一輛載有8名中國遊客的車輛20日在湖奧利洪島附近冰面破裂沉湖。中國駐伊爾庫茨克總領事館證實，車內僅有1名遊客成功獲救上岸，其餘7名遊客不幸溺亡。

領事館隨即啟動應急機制，敦促俄方全力救援並查明原因。然而，隨著更多細節曝光，發現該區域的危險信號早已頻頻釋放，這場災難在某種程度上「早有預警」。

▲ 貝加爾湖意外發生前幾天，冰面開始出現冰裂聲，以人掉落冰窟隆險死。相關單位是否隱瞞？中方要求俄方調查。（圖／翻攝 抖音）

根據陸媒《新京報》報導稱，俄羅斯貝加爾湖當地時間2月15日，當天氣溫在零下18攝氏度左右，一群遊客在北線遊覽時就發現冰面已經出現裂痕，司機下車檢查冰面後覺得沒有問題，堅持帶遊客通過。

該名遊客回憶，「往後當地幾天氣溫升到更高，靠近冰掛區時，能清晰聽到冰層受到壓力開裂的沉重聲響。」兩天後，另有遊客遇到類似情況，當地時間2月17日同樣在湖面上見到了裂痕。

意外（20日）發生前一天，老天爺再次給予預警，當地時間2月19日，同樣是來自中國遊客在北線一處冰面看到有人掉進了冰窟窿，幸好被旁邊的人拉上來。

多位資深旅客直言，今年貝加爾湖冰層厚度明顯不足，「上下島還是需要氣墊船。」

回顧整體事件經過，都是有預兆，也不是今年第一起貝加爾湖冰面傷亡事件。上個月28日貝加爾湖（Lake Baikal）發生翻車意外，一輛越野車在結冰的湖面上翻覆，造成一名75歲女性乘客當場死亡。這輛車上載有10名中國籍遊客，俄國執法部門證實罹難者為中國籍，另有2人受傷，而乘客中還有一人來自台灣，司機無照駕駛。

儘管中國駐伊爾庫茨克總領事館曾多次發布安全提醒，明確指出冰上道路尚未正式開放，嚴禁汽車上冰。分析指出，氣候異常導致冰層厚度不足，加上部分無資質地接車輛抱持僥倖心理違規載客，最終讓這場受矚目的極地之旅演變成無法挽回的生命悲劇。