四川火鍋店春節4天「賺超155萬元」　老闆連續4年「全分員工」

▲黃厚明發現金給員工。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

四川遂寧七里川火鍋店老闆20日（農曆正月初四）再度發放春節分紅，將除夕至初三4天共33.9萬元（人民幣，下同，約台幣155.2萬元）利潤全數分給員工。店長領到14860元（約台幣6.8萬元），服務生最高4865元（約台幣2.2萬元），就連清潔人員也分得1447元（約台幣6627元），消息曝光後引發關注。

據《封面新聞》報導，這已是老闆黃厚明連續第4年在春節期間分紅。自2023年起，他將除夕至初二的盈利發給員工，今年則擴大為4天。黃厚明坦言，今年經營環境並不輕鬆，「說實話，今年確實很難」，但仍選擇延續分紅做法，強調這只是企業正常的利潤分享。

報導指出，最初幾年外界質疑聲音不少，有人認為是行銷操作，也有人擔心員工拿錢後離職。黃厚明透露，過去確實曾遇到節後返崗率低的情況，但近兩年春節後員工準時回來上班，甚至有人帶親友來店裡幫忙，「這種時候反而覺得值了。」

▲▼員工開心領錢。（圖／翻攝自微博）

曾當過服務生的黃厚明表示，自己理解過年期間仍需上班的心情，「人家團圓，你端盤子，心裡能好受？」他說，發錢並非為了宣傳，而是完成年輕時的一個念頭，「當年自己心裡想過的事，現在能做到，就做。」

除了分紅，黃厚明近年也擴大投入。他未急於拓店，反而投資興建約17000平方公尺的火鍋工廠，為員工全數繳納五險一金，並設立每月「孝順金」，管理層每人500元（約台幣2290元）、員工300元（約台幣1374元），直接匯給父母。工廠員工則享有雙休與法定假期。

對於餐飲業競爭激烈、翻台率與客單價不如兩年前的現況，黃厚明並未迴避。他指出，熱度帶來的客流屬於短期效應，如今確實是困難時期，但越是在這種時候，越要對員工與顧客負責，「不然誰跟你一起扛？」

至於未來若遇到無法分紅的情況，他直言會如實告知員工，「大家一起想辦法。但只要能發，我就發。」