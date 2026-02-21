閃施工對向公車不讓　駕駛車道吵架挨罰2.4萬！結局免罰

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿清（化名）去年2月間開車行經彰化縣某路段，因有施工車輛占用車道，他為了閃避，卻與對向的公車司機發生行車糾紛，還因此被警方開單，挨罰2.4萬元。不過，台中高等行政法院法官日前審理之後，認為阿清的行為並未造成道路交通高度危險，日前裁定撤銷原處分。

▲阿清與公車司機發生糾紛。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿清去年2月間駕駛一輛小貨車行經彰化縣某路段，卻與對向的公車司機發生糾紛，警方獲報抵達現場之後，認為他有「非遇突發狀況，在車道中暫停」的違規行為，因此製單舉發，他因而挨罰2.4萬元罰鍰，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

阿清不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時車道前方有施工車輛占用車道，也沒有配置交管人員指揮車輛通行，他只能憑目視對向有無來車，再跨越至對向車道閃避，沒想到對向剛好駛來一輛公車，公車司機不僅不禮讓，還辱罵他，兩人這才發生糾紛，他並非故意停在車道上。

台中高等行政法院法官當庭檢視路口監視器與行車記錄器影像，發現當時阿清的小貨車和公車都停放在車道上，雖然造成雙向後方車輛回堵，但施工車輛處確實沒有派員指揮交通，雙向車道的車輛都需要暫停確認對向來車才能繼續前進。

法官表示，雖然阿清和公車司機確實將車停放在車道上，但客觀看來，雙向車道的車輛本來就應該暫停伺機前行，因此難認阿清的行為會對後車或其他用路人造成高度危險，不符合道交條例第43條第1項的要件，原處分沒有考慮到這部分，的確有違誤，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。