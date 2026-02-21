美中戰機黃海上空緊急對峙　南韓防長竟怒向駐韓美軍司令抗議

▲美國參謀長聯席會議主席凱恩、南韓聯合參謀本部議長陳永承登上KF-16戰鬥機，與其他5架美韓戰鬥機組成聯隊，飛越世宗市上空，是美韓聯盟首次聯合指揮官飛行。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍10多架F-16戰機飛往西海（黃海）於本月18日進行大規模飛行訓練時，中國戰鬥機緊急升空，美中軍機一度在該片海域上空盤旋對峙。對此，南韓國防部長安圭伯事後竟向駐韓美軍司令布倫森（Xavier Brunson）致電抗議，原因是駐韓美軍並未向南韓詳細說明演練目的與計畫。

根據《韓聯社》，南韓軍方消息人士今（21）日透露，安圭伯在獲報相關事件後，旋即致電駐韓美軍司令、美韓聯合軍司令布倫森表達抗議，原因是儘管駐韓美軍在進行飛行訓練前已事先通報南韓軍方，但並未詳細說明飛行目的與計畫；另外，南韓聯合參謀本部議長陳永承也向布倫森致電抗議。

▲南韓國防部長安圭伯。（圖／VCG）

18日，駐韓美軍10多架F-16戰機從南韓京畿道烏山基地起飛，前往西海（黃海）進行大規模飛行訓練。這些戰機主要在韓國防空識別區（KADIZ）與中國防空識別區（CADIZ）之間活動，兩個防空識別區並未重疊。然而，當美軍戰機靠近CADIZ時，中國便隨即派出戰機應對，導致美中雙方軍機在黃海上空一度盤旋對峙。

儘管出現對峙情況，但雙方均未進入對方防空識別區，並未引發實質衝突或緊張升級。不過，南韓國防部長安圭伯在得知事件後，便立即致電布倫森傳達抗議立場。

《韓聯社》分析，安圭伯、陳永承直接向布倫森表達不滿，是因西海（黃海）屬於南韓與中國交界的敏感區域，任何大規模空中演練都需在事前與南韓充分進行協調，以避免誤判或外交摩擦。

另一方面，針對部分媒體在報導提到「南韓拒絕美國所提議的美日韓聯合空中訓練」，南韓國防部澄清，強調報導內容並不屬實，並重申美韓同盟與美日韓合作相當穩固。

