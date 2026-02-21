　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中戰機黃海上空緊急對峙　南韓防長竟怒向駐韓美軍司令抗議

▲▼美國參謀長聯席會議主席凱恩、南韓聯合參謀本部議長陳永承3日登上kf-16戰鬥機，與其他5架美韓戰鬥機組成聯隊，飛越世宗市上空，是美韓聯盟首次聯合指揮官飛行。（圖／VCG）

▲美國參謀長聯席會議主席凱恩、南韓聯合參謀本部議長陳永承登上KF-16戰鬥機，與其他5架美韓戰鬥機組成聯隊，飛越世宗市上空，是美韓聯盟首次聯合指揮官飛行。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍10多架F-16戰機飛往西海（黃海）於本月18日進行大規模飛行訓練時，中國戰鬥機緊急升空，美中軍機一度在該片海域上空盤旋對峙。對此，南韓國防部長安圭伯事後竟向駐韓美軍司令布倫森（Xavier Brunson）致電抗議，原因是駐韓美軍並未向南韓詳細說明演練目的與計畫。

根據《韓聯社》，南韓軍方消息人士今（21）日透露，安圭伯在獲報相關事件後，旋即致電駐韓美軍司令、美韓聯合軍司令布倫森表達抗議，原因是儘管駐韓美軍在進行飛行訓練前已事先通報南韓軍方，但並未詳細說明飛行目的與計畫；另外，南韓聯合參謀本部議長陳永承也向布倫森致電抗議。

▲▼南韓國防部長安圭伯。（圖／VCG）

▲南韓國防部長安圭伯。（圖／VCG）

18日，駐韓美軍10多架F-16戰機從南韓京畿道烏山基地起飛，前往西海（黃海）進行大規模飛行訓練。這些戰機主要在韓國防空識別區（KADIZ）與中國防空識別區（CADIZ）之間活動，兩個防空識別區並未重疊。然而，當美軍戰機靠近CADIZ時，中國便隨即派出戰機應對，導致美中雙方軍機在黃海上空一度盤旋對峙。

儘管出現對峙情況，但雙方均未進入對方防空識別區，並未引發實質衝突或緊張升級。不過，南韓國防部長安圭伯在得知事件後，便立即致電布倫森傳達抗議立場。

《韓聯社》分析，安圭伯、陳永承直接向布倫森表達不滿，是因西海（黃海）屬於南韓與中國交界的敏感區域，任何大規模空中演練都需在事前與南韓充分進行協調，以避免誤判或外交摩擦。

另一方面，針對部分媒體在報導提到「南韓拒絕美國所提議的美日韓聯合空中訓練」，南韓國防部澄清，強調報導內容並不屬實，並重申美韓同盟與美日韓合作相當穩固。

►美中戰機「緊急對峙」！F-16接近航空識別區　中國派戰機升空回應

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益
台旅客2星負評狠批！　日旅館罕見反擊揭真相
男星老家遇大火「愛犬喪命」忍痛繼續拍　金馬獎座燒到全黑
台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇
慘繳3.1億關稅！　美玩具商轉頭扳倒川普關稅
陳妍希離婚1年回台過年！　42歲素顏真面目現形

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

川普關稅違法「估需退款5.5兆」！　好市多、豐田都提告討錢

美玩具商「9成中國代工」慘繳3.1億關稅　成扳倒川普關稅重要推手

美中戰機黃海上空緊急對峙　南韓防長竟怒向駐韓美軍司令抗議

又點名台灣「搶走晶片」！川普回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」：關稅違法判決是不愛國

這款Emoji竟有隱藏訊息！網友瘋狂放大「驚揭超酷彩蛋」

好市多贏了！川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普祭10%全球關稅「3天後上路」！　白宮公布豁免清單

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

川普關稅違法「估需退款5.5兆」！　好市多、豐田都提告討錢

美玩具商「9成中國代工」慘繳3.1億關稅　成扳倒川普關稅重要推手

美中戰機黃海上空緊急對峙　南韓防長竟怒向駐韓美軍司令抗議

又點名台灣「搶走晶片」！川普回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」：關稅違法判決是不愛國

這款Emoji竟有隱藏訊息！網友瘋狂放大「驚揭超酷彩蛋」

好市多贏了！川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普祭10%全球關稅「3天後上路」！　白宮公布豁免清單

超多人沒睡好？大票驚+1「4、5點就睡不著」：初五集體失眠

川普徵收關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益

川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

萬華養生館「按摩師與男客性交易」　重操舊業遭斷水電

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

昨類流感腹瀉就診2306人次「比初三降34%」　疾管署：疫情平穩

部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」　4月正式下線

【飛航模式】萌貓開飛機耳2mins　媽媽笑：逗到累了

國際熱門新聞

川普宣布加徵10%全球關稅

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

川普關稅違法「美股收紅」　台積電ADR大漲2.85%

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

川普關稅被推翻　全球貿易恐再陷混亂

對等關稅被判違法　川普還有4招可用

又點名台灣「搶走晶片」　川普回應關稅裁決

川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官「是走狗」！

美玩具商慘繳3.1億關稅　轉頭扳倒川普

更多熱門

相關新聞

又點名台灣「搶走晶片」　川普回應關稅裁決

又點名台灣「搶走晶片」　川普回應關稅裁決

同時，他再度點名台灣「偷走」美國晶片產業，直言不會讓美國失去自身產業優勢。

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」

川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官「是走狗」！

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官「是走狗」！

對等關稅被判違法　川普還有4招可用

對等關稅被判違法　川普還有4招可用

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際軍武駐韓美軍黃海西海F-16戰鬥機安圭伯布倫森

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普宣布加徵10%全球關稅

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面