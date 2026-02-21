85歲嬤付不出換鎖費呆坐路邊　波麗士喊幫付...鎖匠超暖拒收

▲獨居嬤有家歸不得，北市信義警心疼掏腰包幫換鎖，善心鎖匠1句話超霸氣 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

農曆春節團圓時節，北市信義街頭卻見一名老婦蹲坐路旁。員警到場查明，85歲劉姓阿嬤並非失智，而是住家門鎖故障進不了門。得知她獨居又經濟困難，警方原欲自掏腰包協助換鎖，熱心黃姓鎖匠聞訊後主動表示分文不取，免費更換新鎖。在波麗士與善心鎖匠接力相助下，阿嬤終於安心回家過好年。

六張犁派出所於19日中午12時許接獲民眾熱心報案，指稱和平東路三段巷內有名老婦人蹲坐路旁，疑似患有失智症需要救援。員警獲報後不敢大意，立即火速趕往現場關心。

警方抵達現場後，確認這名年約85歲的劉姓老婦人精神狀況十分正常，並非民眾誤認的失智。原來，老婦人是因為住家門鎖老舊故障，導致大門無法開啟，在無計可施的情況下，無助地呆坐在屋外吹風。

了解原委後，員警立刻協助聯繫附近的鎖匠前來開鎖。在等待與處理的過程中，警方進一步關心劉姓老婦人的生活狀況，這才得知老人家經濟拮据，平時與親屬也鮮少往來，獨自生活的她，恐怕根本無力負擔更換新門鎖的費用。看著老婦人擔憂的神情，現場員警感到十分不忍，當下便決定自掏腰包，向鎖匠表示願意代為支付換鎖的全部費用。

▲信義分局六張犁派出所警員吳宥宏（左）、黃致翔過年期間，熱心協助門鎖故障的老婦安心返家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

沒想到，前來救援的黃姓鎖匠在得知老婦人的艱困處境後，當場霸氣拒絕了警方的代墊，並主動表示願意「無償」替老婦人更換全新的門鎖。鎖匠這個突如其來的善舉，以最實際的行動為寒冬中的街頭注入了一股暖流。

在警方與善心鎖匠的熱心攜手下，劉姓老婦人終於順利打開家門回到溫暖的住處，不僅解決了燃眉之急，居家安全也獲得了保障。感動不已的老婦人，頻頻向現場的員警與鎖匠表達深深的感謝。

對此，信義分局表示，春節期間警方除了加強地方治安維護外，更期盼能透過第一線的即時關懷，並結合民間的善心力量，共同守護轄區內的弱勢民眾，讓這份溫暖傳遞到社會角落，讓更多人都能安心過好年、平安迎新春。