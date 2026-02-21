超痛「花2000元刮刮樂沒中」又繼續買　一票人揭真實心態

▲許多人都衝著2000元刮刮樂，盼能一夕致富。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／劉維榛報導

第4注2000萬刮刮樂在台南開出，幸運兒是一對30多歲夫妻，讓眾人羨煞不已！不過有網友好奇發問，看到很多人買2000元面額刮刮樂，最後卻沒中獎「都不會心痛嗎？」貼文曝光後掀起熱議，一票人坦言真的會痛，但也有人笑說「買的是希望」、「總覺得下一張會中」，掀起一波賭徒心態大公開。

一名網友在Threads表示，過年期間彩券行擠滿人潮，不少人直接豪買2000元面額的刮刮樂，結果最後沒中獎，讓他好奇求問「都不會心痛嗎？」

心超痛！網曝真心話：覺得下一張會中

底下網友熱議，「只要我繼續刮，我就還沒有輸」、「會心痛，所以我都買200元而已」、「專挑200、300、500元，不是一次2000元都不會心疼，結果花下來超過2000元很多了」、「痛！但總覺得下一張會中」、「去年買過一次2000元刮刮樂結果沒中… 心很痛，今年都不敢買了」。

也有網友分享今年刮刮樂戰績，確實都賠掉了，「今年2000元應該買了10幾張有，沒中就告訴自己：這個只有過年才有賣一年一次而已」、「花了1萬只拿回了5000元」、「兩張都沒中，還好大過年的還有紅包可以補貼一下我破碎的心」、「我第七張中1000元」、「刮了…賠了1000元，再玩2張500元也沒了」、「痛！買了五張只中兩張，大虧」。

台彩今（21）日證實，幸運刮中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元是一對台南30多歲的夫妻，根據「期期開彩券行」代理人薛小姐轉述，這對夫妻每年大年初二回娘家前，都會先去附近的勝安宮參拜後再回娘家，但今年太太拜拜完後靈機一動，忽然提議想刮刮看最近很夯的「2000萬超級紅包」，便邀先生與家人一起到了彩券行試手氣。

當時，兩人站在櫃檯前想了許久，最後決定挑一張來試試，沒想到竟一張就幸運刮中頭獎2000萬元，夫妻倆得知刮中頭獎當場喜極而泣，更激動與家人相擁歡呼，先生很感謝太太的「心血來潮」，也很慶幸自已平常秉持著「聽某嘴、大富貴」，才能幸運刮到大獎。