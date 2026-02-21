沒裝SIM卡也找得到　華僑遺失手機！北市警鷹眼尋回母比讚

▲中正第一分局忠孝西路派出所警鷹眼5分鐘火速尋回美籍華僑手機。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

1名美國華僑春節返台，搭計程車轉高鐵時遺失未裝SIM卡的手機，其父母急忙至中正一分局忠孝西路派出所報案。警員林東慶安撫2人情緒，林員迅速調閱監視器，5分鐘內便鎖定車牌聯繫上司機。幸好熱心運將已將手機送交鄰近派出所，順利尋獲手機讓父母大讚警方積極細心，圓滿解決過年返鄉驚魂。

據了解，該名男子甫從國外歸國，手機尚未安裝台灣電信公司的SIM卡，在「無訊號」的狀態下，無法透過直接撥打電話的方式尋找確認。在遍尋不著、束手無策之際，男子只能帶著著急的心情，拜託在台的父母協助向警方求助。

男子的父母踏著急促的腳步，神色慌張地跑進中正第一分局忠孝西路派出所報案。警員林東慶見狀，第一時間先行安撫2位長輩焦慮的情緒，並耐心詢問兒子手機的外觀特徵。在得知手機沒有台灣門號無法撥通的棘手狀況後，經驗豐富的警員林展弘研判，手機極可能還遺落在剛才搭乘的計程車上。

林展弘隨即詢問確認失主的下車地點，並展現「鷹眼」功力，積極調閱周邊監視器畫面。憑藉著對轄區狀況的熟悉，短短不到5分鐘，警方就精準鎖定失主與妻子一行人所搭乘的計程車身影，並依循車牌號碼火速聯繫上計程車司機。

▲警員林東慶及林展弘。（圖／記者黃宥寧翻攝）

幸運的是，這位計程車司機也是經驗老道且熱心腸，在乘客下車後不久就發現了後座遺落的手機，並已主動將手機送至就近的派出所招領。經警員林東慶向該派出所同仁確認，手機外觀確為失主所遺落無誤。

原本心急如焚的父母，聽聞手機在短短時間內就順利尋獲，不禁雀躍不已，放下心中大石。對於警方展現出的超高效率與熱忱服務，母親更是難掩激動情緒，現場對著警員林東慶及林展弘豎起大拇指比讚，大力激讚2位員警積極、細心且不遺餘力的精神，讓這場過年返鄉的小插曲有了最溫暖的結局。

中正第一分局也藉此呼籲，重要節日期間各地人潮眾多，容易發生推擠狀況，民眾出門在外務必提高警覺，隨時留意自身重要財物，切勿因一時粗心大意而遺落，造成後續不必要的麻煩與損失。