　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沒裝SIM卡也找得到　華僑遺失手機！北市警鷹眼尋回母比讚

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲中正第一分局忠孝西路派出所警鷹眼5分鐘火速尋回美籍華僑手機。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

1名美國華僑春節返台，搭計程車轉高鐵時遺失未裝SIM卡的手機，其父母急忙至中正一分局忠孝西路派出所報案。警員林東慶安撫2人情緒，林員迅速調閱監視器，5分鐘內便鎖定車牌聯繫上司機。幸好熱心運將已將手機送交鄰近派出所，順利尋獲手機讓父母大讚警方積極細心，圓滿解決過年返鄉驚魂。

據了解，該名男子甫從國外歸國，手機尚未安裝台灣電信公司的SIM卡，在「無訊號」的狀態下，無法透過直接撥打電話的方式尋找確認。在遍尋不著、束手無策之際，男子只能帶著著急的心情，拜託在台的父母協助向警方求助。

男子的父母踏著急促的腳步，神色慌張地跑進中正第一分局忠孝西路派出所報案。警員林東慶見狀，第一時間先行安撫2位長輩焦慮的情緒，並耐心詢問兒子手機的外觀特徵。在得知手機沒有台灣門號無法撥通的棘手狀況後，經驗豐富的警員林展弘研判，手機極可能還遺落在剛才搭乘的計程車上。

林展弘隨即詢問確認失主的下車地點，並展現「鷹眼」功力，積極調閱周邊監視器畫面。憑藉著對轄區狀況的熟悉，短短不到5分鐘，警方就精準鎖定失主與妻子一行人所搭乘的計程車身影，並依循車牌號碼火速聯繫上計程車司機。

▲▼ 警員林東慶及林展弘 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲警員林東慶及林展弘。（圖／記者黃宥寧翻攝）

幸運的是，這位計程車司機也是經驗老道且熱心腸，在乘客下車後不久就發現了後座遺落的手機，並已主動將手機送至就近的派出所招領。經警員林東慶向該派出所同仁確認，手機外觀確為失主所遺落無誤。

原本心急如焚的父母，聽聞手機在短短時間內就順利尋獲，不禁雀躍不已，放下心中大石。對於警方展現出的超高效率與熱忱服務，母親更是難掩激動情緒，現場對著警員林東慶及林展弘豎起大拇指比讚，大力激讚2位員警積極、細心且不遺餘力的精神，讓這場過年返鄉的小插曲有了最溫暖的結局。

中正第一分局也藉此呼籲，重要節日期間各地人潮眾多，容易發生推擠狀況，民眾出門在外務必提高警覺，隨時留意自身重要財物，切勿因一時粗心大意而遺落，造成後續不必要的麻煩與損失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益
台旅客2星負評狠批！　日旅館罕見反擊揭真相
男星老家遇大火「愛犬喪命」忍痛繼續拍　金馬獎座燒到全黑
台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇
慘繳3.1億關稅！　美玩具商轉頭扳倒川普關稅
陳妍希離婚1年回台過年！　42歲素顏真面目現形

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

萬華養生館「按摩師與男客性交易」　重操舊業遭斷水電

閃施工對向公車不讓　駕駛車道吵架挨罰2.4萬！結局免罰

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

85歲嬤付不出換鎖費呆坐路邊　波麗士喊幫付...鎖匠超暖拒收

22歲女騎士詭異倒路邊送醫不治　「護欄留擦痕」疑自撞喪命

沒裝SIM卡也找得到　華僑遺失手機！北市警鷹眼尋回母比讚

載朋友去領錢被當詐團把風手　騎士2原因逆轉獲無罪

嘉義男火車站前遭圍毆「全身是傷」慘死　殘忍行兇3男1女聲押

獨／絕對能源吸金逾50億主嫌正片照曝光　落網持續進３階段詐騙同事積蓄也賠光

台61拖吊車駕駛遭惡撞重傷「腿部變形」　肇事男落跑1天投案

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

萬華養生館「按摩師與男客性交易」　重操舊業遭斷水電

閃施工對向公車不讓　駕駛車道吵架挨罰2.4萬！結局免罰

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

85歲嬤付不出換鎖費呆坐路邊　波麗士喊幫付...鎖匠超暖拒收

22歲女騎士詭異倒路邊送醫不治　「護欄留擦痕」疑自撞喪命

沒裝SIM卡也找得到　華僑遺失手機！北市警鷹眼尋回母比讚

載朋友去領錢被當詐團把風手　騎士2原因逆轉獲無罪

嘉義男火車站前遭圍毆「全身是傷」慘死　殘忍行兇3男1女聲押

獨／絕對能源吸金逾50億主嫌正片照曝光　落網持續進３階段詐騙同事積蓄也賠光

台61拖吊車駕駛遭惡撞重傷「腿部變形」　肇事男落跑1天投案

超多人沒睡好？大票驚+1「4、5點就睡不著」：初五集體失眠

川普徵收關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益

川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

萬華養生館「按摩師與男客性交易」　重操舊業遭斷水電

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

昨類流感腹瀉就診2306人次「比初三降34%」　疾管署：疫情平穩

部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」　4月正式下線

【羨慕旁人了】同事情人節上班！突收遠距離男友外送花敲幸福

社會熱門新聞

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

快訊／新竹女自焚未遂　3車遭波及

台南民宅大火　狗狗命危讓飼主崩潰

即／台東嫌犯搶警車逃逸　多輛警車追逐釀車禍

被毆、潑汽油　法官判3子女免養惡父　

永福橋小黃跨雙黃線　男騎士遭迎面撞死

孕婦如廁急產嬰掉進馬桶　臉朝上幸運獲救

父偷香水草莓要給女兒吃　園主急報警：剛噴藥恐中毒

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

台15線22歲女騎士自撞　送醫搶救不治

獨／絕對能源吸金逾50億　落

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普宣布加徵10%全球關稅

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面